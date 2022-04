Paura in via Sassari, uomo armato spara su un condominio

Attimi di paura in via Sassari a Bolzano dove questo pomeriggio, intorno alle 15.30, un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola verso un palazzo.

Il soggetto armato, appena uscito dal bar Malù è salito su un furgone grigio mettendosi a sparare quattro volte nella direzione di un condominio, al civico 59, dove abita una coppia che fortunatamente in quel momento non si trovava in casa. Solo per un caso fortuito quindi non ha avuto tragiche conseguenze.

L’uomo sembra abbia sparato 3 o 4 colpi. Un primo colpo ha infranto il vetro di una finestra, gli altri sono finiti sul muro dell’edificio.

Secondo le prime informazioni l’uomo aveva bevuto parecchie birre. Sul posto gli agenti della squadra mobile della questura di Bolzano hanno cominciato subito le indagini per risalire ai motivi del folle gesto.

Lo sparatore, rintracciato e arrestato, è stato identificato come un 55 enne italiano pregiudicato residente a Bolzano. L’uomo aveva ancora con sé l’arma, che è stata sequestrata.

Per il momento non è ancora chiaro il movente del suo gesto. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno recuperato uno dei proiettili che era finito su una tettoia sopra al bar.

