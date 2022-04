Paccher si scaglia contro Zeni: «Ennesima figuraccia del consigliere del PD»

In totale confusione il consigliere del partito democratico Trentino Luca Zeni colleziona l’ennesima figuraccia.

Dopo aver dichiarato in aula consiliare che la Valdastico non va realizzata per paura che i vicentini salgano sulle nostre montagne con i panini e con la autovetture a gasolio (qui le sue dichiarazioni inserite nella puntata di «la lingua batte…» diffusa su Voce24news) ieri Zeni inciampa sul «25 aprile».

Ormai ossessionato da Fugatti, Zeni ha accusato il governatore di essere un fascista per non aver partecipato volutamente alla cerimonia della liberazione organizzata ieri a Trento.

In realtà il governatore aveva da tempo avvertito che avrebbe partecipato alle cerimonie di Vienna, dove veniva festeggiato e ricordato il secondo statuto della nostra autonomia. Ieri infatti Maurizio Fugatti si è incontrato con il governatore dell’Alta Austria, Thomas Stelzer e insieme a lui ha visitato il campo di Gusen e quindi a Mauthausen per proseguire a Mittendorf, la “città di legno” dove furono sfollati migliaia di profughi trentini durante la Grande Guerra; infine, in serata l’intervento all’Accademia diplomatica nell’ambito della conferenza “Alcide De Gasperi: da deputato nel Reichsrat all’integrazione europea”. Zeni in questo frangente ha davvero dimostrato di essere poco informato, sarrebe infatti bastato leggere un comunicato emesso dall’ufficio stampa della provincia per sapere il motivo dell’assenza di Fugatti.

Sulle dichiarazioni di Zeni è intervento ieri sera il vice presidente del consiglio regionale Roberto Paccher. “Una bruttissima figura quella di Luca Zeni, l’ennesima da consigliere provinciale dopo quelle (e pure parecchie) fatte da assessore”. Roberto Paccher non usa mezzi termini: “L’esponente del Pd ha accusato il presidente della giunta Maurizio Fugatti di coltivare simpatie per il fascismo per non aver preso parte oggi a Trento alle celebrazioni per il 25 aprile. Peccato che Fugatti proprio oggi sia volato a Vienna per un appuntamento istituzionale il cui programma, e dunque le date, sono note da mesi.

Il presidente della giunta non solo fara’ degli incontri ai massimi livelli diplomatici per ricordare il cinquantenario dello Statuto d’Autonomia che vide protagonista Alcide Degasperi nelle trattative con l’Austria ma domani farà visita al campo di Gusen e quindi a Mauthausen per proseguire a Mittendorf, la “città di legno” dove furono sfollati migliaia di profughi trentini. E questa non sarebbe vicinanza ai temi che Zeni, una volta di più vorrebbe ascrivere solo alla sinistra? Il consigliere del Pd ha perso l’occasione per stare zitto anche perché alla cerimonia di oggi in Comune a Trento la giunta provinciale era rappresentata dal vice presidente Mario Tonina. Zeni ignora, dunque è ignorante, o è in malafede? Gravi, nel suo ruolo, entrambi i casi”. Se stava zitto faceva più bella figura, chiude Paccher.

