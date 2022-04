Orso a spasso tra i meleti di Mechel – IL VIDEO

Ancora l’orso “attore protagonista” in Val di Non. Stavolta il video è stato girato da un agricoltore a bordo del proprio trattore in pieno giorno domenica 24 aprile, nella zona di San Vit a Mechel, frazione di Cles.

Nel breve filmato si può vedere il plantigrado intento a scavalcare una recinzione tra i filari di meli. Recinzione nella quale rimane anche goffamente impigliato per qualche istante con una delle zampe posteriori.

Una volta liberatosi, e dato uno sguardo all’agricoltore che lo stava riprendendo, l’orso si dilegua tra i cespugli. (clicca qui per vedere il video integrale)

