Macron rieletto presidente in Francia: le reazioni e le sfide del secondo mandato

Un altro mandato quello di Macron, il secondo che definisce: “Sarà tutta un’altra storia”. Con queste parole, il neopresidente francese prende le distanze da alcune scelte passate, tracciando una linea di confine con i suoi primi cinque anni da Presidente.

Una vittoria elettorale compiuta al ballottaggio, con 58,5% di voti per Macron, contro i 41,5% di Le Pen che commenta così l’esito delle elezioni: “Nessuna sconfitta. Il mio risultato è una vittoria eclatante”. Infatti, per Le Pen i consensi raggiunti rappresentano comunque un record assoluto per l’estrema destra.

Con una Francia letteralmente spaccata sulle preferenze politiche, il Presidente rieletto ora avrà il compito di riconquistare la fiducia di milioni di francesi che nel primo turno avevano preferito altri candidati. “Comprendo la delusione di chi ha scelto Le Pen e sono consapevole che molti al ballottaggio hanno votato per me non condividendo le mie idee, ma solo per erigere un muro contro l’estrema destra. Sono debitore nei loro confronti”: ha commentato Macron che ha promesso di voler rendere la Francia una grande nazione, puntando sulla sostenibilità.

Pubblicità Pubblicità

Il Paese stremato dalla pandemia e dalla situazione internazionale dice quindi no all’estrema destra, ma è impossibile non notare che da vent’anni il partito di Le Pen è in continua ascesa, lanciando così un chiaro monito al neoeletto.

In Italia molti i commenti sulla vittoria di Macron: dalle congratulazioni della Casellati, alle parole di Conte fino a quelle di Draghi: “Una splendida notizia per l’Europa”.

Sull’esito dell’elezione francese però, le parole di Salvini sono tutte per Le Pen: “Complimenti Marine! Sola contro tutti, determinata, coerente e sorridente, hai raccolto il voto di 13 milioni di Francesi, una percentuale mai vista in passato. Avanti insieme, per un’Europa fondata sul lavoro, sulla famiglia, sulla sicurezza, sui diritti e sulla libertà”.

Pubblicità Pubblicità