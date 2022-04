La Russia sospende le forniture di gas verso la Polonia

La Russia ha sospeso le forniture di gas verso la Polonia, in base al contratto Yamal.

Lo riporta il sito polacco Onet, ripreso dalla Tass, citando fonti governative e del settore energetico di Varsavia, secondo cui una squadra di crisi si è riunita presso il ministero del Clima polacco per affrontare il caso.

La notizia del blocco del gasdotto Yamal-Europe viene riportata dal sito polacco Onet, ripreso dalla Tass. Gazprom non conferma, ma la principale società di gas polacca PGNiG in serata afferma di essere stata informata oggi dallo stesso colosso del gas russo che a partire dalle 8 di domani tutte le consegne saranno sospese.

In realtà, il flusso sarebbe stato interrotto già dalle 4 di stamattina. Gazprom in via ufficiale si limita a far notare come la Polonia da oggi debba pagare il gas in rubli.

Strada che il premier Morawiecki e i suoi non hanno nessuna intenzione di intraprendere. Lo stop arriva nel giorno in cui Varsavia ha annunciato nuove sanzioni nei confronti delle aziende russe. Non appena filtrata la notizia, si è impennato il prezzo del gas sul mercato, salendo del 6,64% e toccando i 99 euro al megawattora.

La Polonia importa dalla Russia il 40% del totale del fabbisogno di gas del paese. (L’italia importa il 46%, la Germania il 49%).