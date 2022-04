In fiamme un camioncino nel parcheggio del Rovercenter – IL VIDEO

Incendio a un camioncino ieri mattina, lunedì 25 aprile, intorno alle 8:00, nel parcheggio del centro commerciale Rovercenter a sud della città della quercia.

Per cause che sono al vaglio degli inquirenti, dal vano motore di un camioncino parcheggiato proprio nelle vicinanze dell’attività commerciale, sono iniziate a sprigionarsi delle fiamme che in pochissimo tempo hanno avvolto l’intero furgoncino.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Rovereto che in poco tempo hanno spento le fiamme evitando che il fuoco si propagasse ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze dell’incendio.

Miracolato il camioncino della Bartolini che, parcheggiato vicino, grazie all’intervento degli uomini della protezione civile non ha subito nessun danno. Poi seguita una lunga l’opera di bonifica e il recupero della carcassa del mezzo.

Sul posto sono giunti per compiere tutti gli accertamenti i carabinieri del radiomobile di Rovereto.

