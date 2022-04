I furbetti del reddito di cittadinanza e gli stipendi vergognosamente inadatti alla sopravvivenza

In un paese che sul Covid crede più a Pupo che al Professor Andrea Crisanti, dove si cacciano dal treno ragazzi disabili che avevano regolarmente prenotato i posti a sedere e che crede ancora che i litigi a “Uomini e donne” siano veri, è ovvio che una misura come il Reddito di Cittadinanza diventi un gran pasticcio.

In queste ultime settimane si è tornati a parlare dei furbetti del Rdc: lavoratori in nero, famiglie che anagraficamente si sono polverizzate, per avere ognuno il proprio sussidio dallo Stato, oppure gente che, sottoposta a provvedimento giudiziario, continuava ad avere l’Rdc come se nulla fosse, eccetera eccetera.

I modi per raggirare l’Inps sono molteplici e fin troppo semplici da scovare, per un popolo dedito al “chiagni e fotti” come il nostro.

A fronte di tante famiglie, che con il Reddito di Cittadinanza hanno reso meno drammatica la condizione di povertà, ce ne sono altre che, con questa misura, non è che si siano arricchite, ma hanno migliorato la propria condizione economica, che partiva già da una situazione di sostanziale benessere.

Diverse famiglie con, per esempio, 5 componenti, si sono trasformate in altrettanti nuclei unifamigliari, con un Isee a testa e altrettanti Rdc; poi ancora, studenti e studentesse universitari, che si sono trasferiti nella città dell’Ateneo, prendendoci la residenza, guadagnando così un Isee a “zero” con il pieno diritto di avere il loro bel Rdc.

Così noi contribuenti, che ci alziamo alle sei del mattino per andarci a spaccare la schiena al lavoro, sgobbiamo anche per loro, oltre che per i già irritanti parlamentari, ministri e compagnia cantando.

Ultimamente, anche per le considerazioni idiote dei vari Flavio Briatore e Alessandro Borghese-Bouchet, è emersa la considerazione secondo cui tanti si eclisserebbero davanti alla possibilità di lavorare, con la scusa che “tanto c’è il reddito di cittadinanza”.

E’ vero! C’è chi fa così. Ma, volendo ragionare all’italiana, sarebbe un po’ da pirla accettare un lavoro da 500 euro al mese , magari spendendone 100 per la benzina, quando ne puoi avere 500 senza muoverti dal divano.

Non vogliamo giustificare gli scansafatiche (chi vi scrive a 18-20 anni lavorava 10 ore al giorno, facendo la gavetta giornalistica, quasi totalmente aggratis) ma, se gli stipendi sono vergognosamente inadatti alla sopravvivenza, è chiaro che la tentazione di cedere alla pigrizia sia forte.

Per rendere più “giusto” il Reddito di Cittadinanza, il cui principio è da ritenere condivisibile (ma per chi ne ha davvero bisogno), basterebbe far emergere un po’ di lavoro sommerso, legare il reddito alla condizione della famiglia di origine e pagare i dipendenti in modo dignitoso, permettendo loro di poter “vivere” (davvero) attraverso il lavoro.

Così facendo il divario tra gli euro del Reddito di Cittadinanza e quelli percepiti con uno stipendio, sarebbe tale da motivare sempre più persone ad alzare il sedere dal divano e firmare un contratto con un datore.