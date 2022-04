Guerra ucraina, vertice Ramstein: Berlino pronta ad inviare carri armati e addestrare soldati di Kiev

L’America ha voluto riunire a Ramstein, nella sua base più grande fuori dagli Stati Uniti, 40 tra ministri della difesa e alleati, oltre a rappresentanti della Nato, dell’Ucraina e di Israele, con l’obiettivo di mostrare al mondo la compattezza e il sostegno militare a Kiev. Sul tavolo infatti, la guerra in Ucraina e l’obiettivo comune di riuscire in qualche modo ad indebolire o sconfiggere la Russia.

“Possiamo fare di più, ne va dell’Ucraina ma anche dell’Europa. Questa è la guerra per le ambizioni di un uomo solo, una guerra di Putin”: ha commentato in apertura, il segretario della difesa Austin.

Della stessa opinione anche Zelensky che ringrazia l’America per gli aiuti e per lo sforzo intrapresi fino ad ora e aggiunge: “E’ in Ucraina che si sta decidente il destino dell’Europa, il destino della sicurezza globale e quello del sistema democratico”.

Sul tavolo del vertice, anche la decisione quasi storica della Germania di inviare carri armati per la difesa anti-area. Per Berlino, infatti, questa si tratta di una svolta rispetto ad una politica di prudenza adottata fino ad ora.

“Lavoriamo insieme ai nostri amici americani nella addestramento di truppe ucraine ai sistemi di artiglieria su suolo tedesco“. È quello che ha annunciato la ministra della difesa tedesca Christine Lambrecht, parlando al vertice di Ramstein. Non solo carri armati, ma la Germania aprirà le porte di casa ai soldati ucraini per addestrarli.

