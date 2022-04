Guerra Ucraina, economia rallentata: crescono le incognite sul futuro

Il rapporto di Confindustria è chiaro, l’andamento della nostra economia non è positivo. Pesa la guerra, ma anche l’incertezza sulla pandemia, perché se i contagi sono in calo, manca la fiducia in vista dell’autunno. A marzo, infatti si è registrato un indebolimento dell’industria che ha portato la riduzione del Pil nel primo trimestre.

I temi di guerra e caro energia, rimangono in prima linea tra le conseguenze del rallentamento economico. Infatti, anche se lontani dai picchi di marzo, i rincari di petrolio e gas restano difficili da sostenere. Fino ad ora, il Governo ha stanziato per la prima metà di marzo 2022, circa 14 miliardi senza scostamento di bilancio. Di questi, 11 miliardi a sostegno di imprese e famiglie, mentre i restanti sono stati investiti per interventi strutturali su energie rinnovabili e gas, ma gli industriali giudicano le misure ancora insufficienti.

Male l’industria manifatturiera, il settore dei servizi e la fiducia delle imprese è in netto calo. Tutto questo, significa meno assunzioni e meno investimenti che porta a previsioni incerte per il futuro delle imprese, ma anche delle famiglie.

Nonostante prima del conflitto fosse cresciuto ben oltre i livelli pre-covid, anche l’export risulta rallentato, con i primi effetti della guerra che hanno determinato a marzo un calo negli ordini.

In questo quadro economico, Confindustria ammette che ci sarebbe bisogno di misure espansive, ma a causa dell’alto debito le politiche adottabili dovranno essere decisamente prudenti per evitare pericolosi salti dello spread.

Anche i Paesi esteri stanno rispondendo male alla situazione internazionale, con un aumento dell’inflazione che grava sulle prospettive economiche di tutta l’eurozona in cui pesano sfiducia e incertezza. Situazione simile anche per Cina e Stati Uniti, dove sono state riviste al ribasso le previsioni di crescita per il 2022.

