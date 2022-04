Guerra, i negoziati continuano ma Mosca avvisa: “Terza guerra mondiale un pericolo reale”

“La guerra nucleare è un ipotesi inaccettabile, eppure, il rischio c’è perché armando l’Ucraina la Nato è già di fatto in guerra, per procura contro la Russia”. Queste le parole del Ministro degli esteri russo, Lavrov che accusa la Nato di entrare in guerra per procura con Mosca attraverso le forniture di armi all’Ucraina e ricorda che le armi dirette a Kiev potrebbero arrivare in mano a gruppi terroristici.

Nonostante l’escalation di accuse, il Cremlino assicura che si impegnerà nei prossimi negoziati anche se il dialogo con l’Ucraina appare al momento bloccato.

Il confronto dell’Onu con il Cremlino riprenderà quindi, da quanto lasciato a fine marzo, successivamente Guterrers rivedrà il presidente Zelensky che ha subito sollevato critiche per la prima tappa in Russia, anziché in Ucraina.

Intanto però, la Russia non ritiene il cessate il fuoco un’opzione possibile“. All’inizio del terzo mese di guerra, Mosca prosegue la sua offensiva in Ucraina ed esclude una tregua fino al raggiungimento dei suoi obiettivi militari, dal Donbass all’intera fascia meridionale del Paese.

A margine, il Presidente russo, Putin accusa l’Occidente di non trovare soluzioni al problema: “La campagna di propaganda occidentale usa i satelliti americani ed europei per diffondere in Russia false notizie sull’effetto delle sanzioni”.

