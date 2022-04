Donna Assunta Almirante non c’ è più. Il ricordo di Claudio Taverna

Donna Assunta Almirante non c’è più. All’età di 100 anni, compiuti lo scorso 14 luglio, se ne andata. Dopo la morte di Giorgio, è stata, per 48 anni, gelosa custode della memoria dello storico Segretario del MSI.

Con la figlia Giuliana, donna Assunta fu, attraverso la Fondazione Giorgio Almirante, il segno della continuità e generoso punto di riferimento della comunità missina. Rivendicò con orgoglio l’opera del marito per la sua intensa attività parlamentare e soprattutto per l’amore verso l’Italia di cui percorse tutte le contrade da nord a sud, da est ad ovest, «predicando» in ogni dove la “nostalgia del futuro” e la pacificazione nazionale.

Per oltre mezzo secolo, la famiglia Almirante elesse Levico quale residenza estiva. In particolare Giorgio fu molto legato al Trentino e all’Alto Adige anche da un da un punto di vista politico: memorabile fu il suo intervento alla Camera dei deputati il 19 gennaio 1971 quando parlò per 9 ore e 15‘, dimostrando di essere profondo conoscitore delle vicende storiche e politiche della nostra terra.

Ho avuto modo di conoscere donna Assunta a Levico alla fine degli anni 60. Frequentando, nel periodo estivo, “casa Almirante”, anche dopo la scomparsa di Giorgio, quella conoscenza si è trasformata in un legame affettuoso. Donna Assunta non esitava a spronarmi nell’impegno verso la gente.

Di Lei conservo un ricordo indelebile. Onoratissimo di averla conosciuta, Le sono riconoscente anche per l’intervista che nell’estate del 2003 concesse ad un quotidiano locale sostenendomi nella contrapposizione a Fini. A Giuliana le sentite condoglianze, a nome della comunità missina, di cui mi onoro di essere interprete e portavoce, e mie personali. Il Video: donna Assunta alla presentazione del libro “La mia vita con Giorgio” – Coredo (TN)

A cura di Claudio Taverna

