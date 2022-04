Cucina, ricette: tre prodotti più preziosi dei gioielli

Oggi vi presento i miei figlioletti, i miei tre barattoli magici. I miei figlioletti perchè sono vivi e li devo curare come dei figli, magici perché hanno innumerevoli benefici per il nostro organismo. Parlo di lievito madre, kefir di latte e kefir di acqua.

Li ho messi in questo ordine perchè è quello di arrivo in casa.

Il lievito madre non è proprio arrivato, è nato in casa. L’ho fatto io, partita da zero seguendo tutte le fasi.

Ormai sono più di 10 anni che abbiamo una convivenza pacifica e produttiva.

Kefir di Latte e Kefir di acqua sono arrivati molto dopo, solo due anni fa il kefir di latte e da poco ha spento la sua prima candeline in questa casa il kefir di acqua.

Non avendo nessuna competenza specifica ne la presunzione di sapervi spiegare nel dettaglio le ragioni per cui sono così utili al nostro organismo, vi rimando ai siti che ho seguito da principiante, e che tutt’ora seguo perché non si finisce mai di imparare.

Troverete risposte alle vostre domante, spiegazioni dettagliate e per quello che riguarda kefir di acqua e di latte, tutti i passaggi per la cura quotidiana e gli strumenti necessari.

Io mi limito a raccontarvi la mia storia, sperando di incuriosirvi e di convincervi a provarli.

Qualora qualcuno fosse interessato sarei felice di donare grani di kefir o “figli” della mia pasta madre.

Il lievito madre – Sono sempre stata affascinata dalle cose che lievitano, mi piace vedere come crescono nella ciotola quando le lasci a riposare.

Così quando ho iniziato a cucinare ho chiesto a mia zia, che ha sempre avuto quella che io chiamavo ironicamente una “ciotola semiviva” in frigo se poteva insegnarmi. Lei si è offerta di regalarmi una pallina di lievito già attivo, ma io ho voluto iniziare la zero.

Così mi ha dato le istruzioni di base che io ho seguito passo passo. I primi giorni stavo li a guardarlo di ora in ora per vedere se cambiava qualcosa. Il processo ha funzionato e alla fine sono riuscita ad avere il mio lievito.

E da li non ci siamo più lasciati… abbiamo avuto qualche momento difficile, qualche momento in cui io forse l’ho trascurato un pò e lui mi ha restituito panificazioni non eccellenti, ma nel complesso mi ha sempre dato grande soddisfazione. Il sito dove io mi sono trovata meglio è questo www.lievitonaturale.org

Kefir di latte – Di questo prodotto mi ha parlato un mio collega e mi ha incuriosita molto; così prima di tutto ho consultato il sito e ho trovato in zona una signora che gentilmente mi ha donato una parte di grani. Mi ha spiegato come trattarli, come conservarli e parole sue “buona fortuna”. E’ andata malissimo, perché i miei grani sono morti in poco tempo.

Probabilmente ho sbagliato qualcosa o non avevo inteso perfettamente come curarli e ho fatto morire la mia colonia.

Tragedia perché eravamo sotto lockdown e non potevo contattare nuovamente la signora che me li aveva regalati. Quindi ho fatto riferimento al mio collega che mi ha portato un nuovo “grappolo” di grani.

E da li, complice lo studio approfondito del sito www.kefiritalia.it e lo scambio di messaggi con una moderatrice del gruppo su Facebook, non ho più avuto problemi.

Innumerevoli le cose che si possono realizzare con il kefir di latte; sul sito c’è una sezione apposita di ricette collaudate. Io al momento mi sto dedicando alla produzione di formaggi fatti in casa. Per i quali ovviamente ho dovuto comprare una serie di “giocattoli culinari” adatti allo scopo.

Kefir di acqua – Questo è stata una logica successione al kefir di latte, ma attenzione non sono la stessa cosa, anche i grani sono completamente differenti. Diffidate se possibili dai vari kit starter che trovate nei negozi, io ho cominciato da li ovviamente ma ho fallito.

La cosa migliore è sempre rivolgersi a qualcuno che li ha, li conosce e te li dona raccontandoti come curarli. Io ho avuto la fortuna di trovare su un gruppo Facebook una signora della zona che me li ha spediti, nella sua bella bustina, insieme ad una guida dettagliata sulla cura dei grani.

Ecco devo dire che per quello che riguarda il kefir di acqua ho ancora molto da imparare, sopratutto sulla seconda fermentazione e ancora non ho trovato un utilizzo diverso che non sia bere l’acqua durante il giorno. Ora vi lascio qualche esempio, così vi faccio venire fame e voglia di provare a sperimentare