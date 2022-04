Coronavirus: contagi contenuti e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Sono 223 i nuovi casi di Covid-19 in Trentino, lo attesta il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che, nel dettaglio, oggi riporta 6 casi positivi al molecolare (su 97 test effettuati) e 217 all’antigenico (su 1.752 test effettuati).

I molecolari poi confermano 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 84, (+ 6 rispetto a ieri) di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 11 nuovi ricoveri e 5 dimissioni.

Sono 20 in più i casi attivi attualmente sul nostro territorio, per un totale di 3.866. Fortunatamente non si registrano decessi dovuti al Coronavirus.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età: 4 tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 9 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni, 10 tra 14-18 anni, 53 tra 19-39 anni, 75 tra 40-59 anni, 25 tra 60-69 anni, 16 tra 70-79 anni, 25 di 80 anni e oltre.

Ieri non risultavano classi con provvedimento di sospensione dell’attività didattica. I vaccini somministrati sono 1.213.721, di cui 427.809 seconde dosi e 335.609 terze dosi. I guariti sono 202 in più, per un totale di 153.886 da inizio pandemia.

