Avio, celebrazione del 25 Aprile

Un 25 Aprile nel quale la parola pace è risuonata più volte nella celebrazione voluta dall’amministrazione comunale di Avio per ricordare il valore della Resistenza e per ribadire con forza, a maggior ragione oggi con la guerra in Ucraina, l’importanza fondamentale della libertà e della pace.

Il sindaco Ivano Fracchetti nel suo intervento davanti al monumento ai caduti ha ricordato “il senso potente della parola pace che dopo tanti anni siamo tornati a riapprezzare. Abituati al benessere, alla democrazia e alla civiltà, ci era sfuggita l’importanza di qualcosa che i nostri nonni, e prima ancora i loro genitori, avevano conquistato nelle infernali trincee, sui campi di battaglia, sulle montagne dei loro paesi tra fame, sangue e morte”.

Inevitabile il richiamo allo scenario di guerra “nel cuore dell’Europa che segna uno squarcio profondo nella nostra storia con milioni di profughi in fuga, case sventrate, genocidi in atto, attacchi alla democrazia e all’intero concetto di libertà“.

Pubblicità Pubblicità

La riflessione di Fracchetti ha posto quindi l’accento sul 25 Aprile: “Noi che ci ritroviamo qua tutti gli anni a ricordare il giorno della liberazione, forse abbiamo un po’ perso l’importanza di quello che i nostri nonni ci hanno lasciato con molti sacrifici.

Perciò è giusto continuare a ricordare questo giorno e a trasmettere questo messaggio di pace a tutte le future generazioni, per non dover nuovamente conquistarci la libertà.

Il mio invito oggi – ha concluso il sindaco di Avio – è quello di riflettere e di riapprezzare una parola semplice che tutti dovremmo sempre difendere e non smettere mai di divulgare: quella parola è pace”.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità