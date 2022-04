“Addio Donna Assunta”: Ci ha lasciati la regina madre della destra italiana, la moglie di Giorgio Almirante

Ci ha lasciati Assunta Almirante. Ci ha lasciati un pezzo di storia della destra italiana, la vedova di Giorgio Almirante, il leader storico del Movimento sociale italiano.

Assunta aveva 100 anni, li aveva compiuti il 14 luglio dell’anno scorso ed era considerata da molti la “regina madre della destra italiana”.

Tommaso Labate l’ha definita:”dispensatrice di ammonimenti e suggerimenti, stroncature feroci e carezze amorevoli, santa protettrice di carriere politiche e burbera censora di ogni atteggiamento liberticida, lei che libera lo è stata per una vita intera”.

La donna è sempre stata molto influente nei movimenti dei partiti di destra e, seguendo la politica, è stata spesso interpellata da varie trasmissioni e testate.

L’amore fra lei e Giorgio Almirante era nato nel 1952 quando l’uomo era già deputato. Assunta, per Almirante ha lasciato il marito Federico de’ Medici dal quale aveva avuto tre figli.

Solo quando Federico morì però potè sposarsi con il suo nuovo compagno di vita. Per questa ragione, durante gli anni del referendum sul divorzio, lei si schierò dalla parte dei favorevoli in contrasto con la linea dell’Msi.

Nel 1995 si è schierata contro la creazione di “Alleanza Nazionale” e successivamente contro la fusione con “Forza Italia” nel “Popolo della libertà”.

Negli ultimi anni si era ritirata completamente dalla vita pubblica vivendo in una specie di malinconia per la destra italiana che non rappresentava più i valori portati avanti dal marito.

La figlia Giuliana, ricordandola ha commentato :“L’esempio che ci ha lasciato è la sua volontà incredibile, non si arrendeva di fronte a nulla. Le volevano tutti tanto bene. E’ una perdita enorme”.

Innumerevoli anche i messaggi di cordoglio da parte degli esponenti politici a livello locale ma anche nazionale. Primi fra tutti quelli di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini.

“Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana– ha scritto Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia sui social- A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi.

Addio, Donna Assunta”.