A Tuenno un corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale e al “ben-essere” nella comunità

È in programma dal 2 al 6 maggio prossimi all’Oratorio don G.B. Panizza di Tuenno il corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale e al “ben-essere” nella comunità organizzato da Apcat-Centro Studi di Trento in collaborazione con Acat Val di Non e Acat Val di Sole, con il patrocinio dell’Apss e del Comune di Ville d’Anaunia e con il finanziamento della Provincia Autonoma di Trento e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le finalità principali del corso, con iscrizione gratuita, sono quelle di imparare a mettere in discussione i propri stili di vita, promuovere l’informazione circa i problemi di salute e le fragilità relazionali, con l’idea di rendersi promotori di “ben-essere” nella comunità di appartenenza secondo l’approccio ecologico e sociale.

Durante gli incontri si parlerà di responsabilità e possibili ambiti di impegno di ciascuno nella propria comunità, di intelligenza ecologica e spiritualità antropologica, di protezione e promozione del benessere.

Pubblicità Pubblicità

Si farà una panoramica sul quarto settore (Club Alcologici Territoriali e di Ecologia Famigliare – Gruppi di Auto Mutuo Aiuto – Gruppi di Acquisto Solidale) e su altre esperienze territoriali con riferimento alle associazioni, ai progetti esistenti, alle istituzioni e al ruolo della politica.

Il corso propone saperi professionali e saperi esperienziali e lavori in plenaria in piccoli gruppi autogestiti o con conduttore.

A fine corso verrà rilasciato un attestato e sono previsti crediti Ecm per tutte le professioni sanitarie. Iscrizioni e info: csdpa@apcattrentino-centrostudi.it, tel. 0461.914451 (9.00-12.30 e 14.00-16.30).

Pubblicità

Pubblicità Pubblicità