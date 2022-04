E’ morto Marco Occhetti, l’interprete dei «Anima Mia» dei Cugini di Campagna

E’ Marco Occhetti, in arte Kim, ex voce dei Cugini di Campagna. Si è spento a 62 anni venerdì sera, fa sapere la figlia Giulia, per arresto cardiaco e i funerali si svolgeranno oggi alle 15 a Fiano Romano presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire.

Nato a Roma il 24 dicembre 1959, Occhetti era stato la voce del gruppo dal 1986 al 1994, dopo aver preso il posto del cantante Paul Manners.

E’ stato il periodo in cui il gruppo ha lavorato molto all’estero. Kim con la sua voce in falsetto, caratteristica della band, aveva portato i successi del quartetto, a partire da Anima Mia, Un’altra Donna, Innamorata, 64 anni, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca e Tu sei tu in giro per il mondo, in numerose tournèe: “Ringrazio tutti per i messaggi che gli avete scritto -si legge in un post della figlia su Facebook- Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo”.

Pubblicità Pubblicità

In un’intervista al Messaggero nel 2017 parlò proprio degli anni in cui prese la difficile decisione: “Lasciare il gruppo è stata una mia scelta. Non ero più in sintonia con loro. Erano troppo attaccati alle vecchie cose, come ad Anima mia. Grandissimo brano, ma poi nella musica bisogna sapersi rinnovare. Come hanno fatto i Pooh. Col tempo sono nate diatribe, anche sulla nostra immagine. E me ne sono andato“, spiegò ancora.

L’oblio, dopo il successo, lo ha investito e secondo Occhetti fu colpa anche della band e del modo in cui l’avevano trattato. Era stato costretto a reinventarsi artista di strada tra tra piazza Navona e il Pantheon: “Suono solo due ore al giorno perché ho una licenza regolare rilasciata dai vigili per esibirmi ma dalle ore 16, sia in inverno sia in estate e nello spazio di 2 ore ci dobbiamo alternare in quattro per forza. Quindi a me restano 20 minuti, massimo 30. Troppo poco”.

In quell’occasione lanciò anche un appello per tornare in tv come ospite o come naufrago a L’isola dei famosi: “Potrebbero invitarmi a qualche talk show, o anche chiamarmi come concorrente all’Isola dei famosi, visto che ci vanno spesso personaggi molto meno famosi di me”.

Pubblicità Pubblicità