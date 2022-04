Coronavirus: 156 contagi e nuovo balzo in avanti dei ricoveri nelle ultime 24 ore

Nel giorno della Liberazione il bollettino covid-19 mostra in Trentino alcuni segnali positivi, come l’assenza dei decessi ed il numero limitato di nuovi contagi (156, anche se vanno rapportati ad un quantitativo ridotto di tamponi, meno di un migliaio, come sempre accade in coincidenza con le festività).

Purtroppo però sale il dato sui ricoveri: ieri sono entrate in ospedale 14 persone e ne sono state dimesse solo 2; pertanto il numero complessivo dei pazienti covid sale a 78, (+12 rispetto al giorno prima) di cui sempre 3 in rianimazione.

I testa antigenici effettuati ieri sono 930, dei quali 149 sono risultati positivi. A questi si aggiungono i 7 individuati dai molecolari (56 i test di ieri) che hanno confermato anche 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Suddivisi per fascia d’età, i nuovi positivi risultano così distribuiti: 3 di 0-2 anni, 2 di 3-5 anni, 7 di 6-10 anni, 9 di 11-13 anni, 7 di 14-18 anni, 35 di 19-39 anni, 39 di 40-59 anni, 17 di 60-69 anni, 15 di 70-79 anni e 22 di 80 o più anni.

Come nei giorni scorsi, nessuna classe applica in questo momento la sospensione della didattica in presenza.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.213.410, cifra che comprende 427.794 seconde dosi e 335.314 terze dosi.

Infine, 164 nuovi guariti portano il totale da inizio pandemia a 153.684.

