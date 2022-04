25 aprile, festa della liberazione: dalle istituzioni trentine un sì deciso alla libertà e alla pace

“In partenza per Vienna per una serie di iniziative legate alla figura di Alcide De Gasperi nel cinquantenario del Secondo statuto di Autonomia, vorrei partire proprio da un pensiero rivolto al grande statista per ricordare questa giornata dedicata alla Liberazione. Ricordando assieme a lui tutti quelli che hanno dedicato la loro vita, talvolta sacrificandola, per la libertà”

Lo afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti in occasione del 25 aprile, “ricorrenza – ricorda ancora il presidente – che abbiamo tutti il dovere di tenere viva, specie in tempi così difficili per la libertà delle persone e dei popoli. Tanti uomini e tante donne hanno combattuto all’epoca, e tanti altri hanno continuato a combattere per difendere questa libertà.

Alcuni di loro sono diventati un punto di riferimento, proprio come De Gasperi al quale è intitolato non a caso il premio internazionale per i “costruttori d’Europa” che il Trentino, dopo il periodo più duro della pandemia, torna a riproporre. O come la figlia, Maria Romana, che ci ha lasciato da poco. Ma al di là dei singoli nomi e persino delle date, sappiamo tutti che dipende da ciascuno di noi impegnarsi ogni giorno, a partire dai piccoli gesti, per tutelare questo bene prezioso e proteggerlo dalle prevaricazioni e dagli squilibri”.

“Oggi noi siamo qui per ricordare, ma soprattutto per essere riconoscenti alle tante persone che hanno perso anche la vita per consentire a noi di vivere in pace, in democrazia e libertà. Il 25 aprile è prima di ogni altra cosa la festa della democrazia, la celebrazione di una lotta popolare collettiva per il raggiungimento della libertà dopo gli anni bui della dittatura. Una lotta condotta da persone di orientamenti politici e ideologici diversi ma unite da una comunanza di valori.”

Con queste parole il vicepresidente della Provincia Mario Tonina ha aperto il proprio intervento oggi a Trento alle celebrazioni per il 77° Anniversario della Liberazione.

In mattinata si sono svolti la messa in ricordo dei Caduti presso la Chiesa di S. Francesco Saverio, celebrata da don Marco Saiani e il corteo con la deposizione di corone alle lapidi di Palazzo Thun, al Monumento ai Caduti presso piazza Portela, all’ex IMI presso la Provincia, nella galleria Partigiani e in piazza Pasi, con l’accompagnamento del Corpo musicale Città di Trento.

È seguita la cerimonia a Palazzo Geremia, alla presenza del Sindaco, gremito di autorità civili, militari e religiose, associazioni e cittadini. “L’avevamo pensata diversa, piena di fiducia e di speranza – ha dichiarato il sindaco Ianeselli durante il suo discorso – questa festa della Liberazione che ritorna ad essere pubblica e collettiva dopo il biennio di cerimonie ridotte e quasi private imposte dalla pandemia. Invece, inutile negarlo, questo è un 25 aprile di mestizia e anche di incredulità di fronte a quanto sta accadendo nell’Europa orientale. La guerra è ritornata nel continente con la ferocia tipica di tutti i conflitti.

Migliaia le vittime, militari e soprattutto civili, imponente l’esodo dei profughi, indicibili le atrocità, insopportabili le giustificazioni dell’invasore, che ha accompagnato la marcia dei carri armati con le armi di una propaganda non troppo dissimile, se non nei mezzi, da quella con cui, alla fine degli anni Trenta, si cercò di far passare l’occupazione dei Sudeti come la necessaria difesa della minoranza tedesca”

Il sindaco ha parlato di pace, democrazia, libertà, pluralismo e convivenza tra i popoli. “Forse non abbiamo meditato abbastanza sul fatto che la Liberazione non è stata solo la fine della guerra: è stata l’avvio di un grande cantiere che ha pacificato l’Europa, riconciliato uomini che fino a poco prima si consideravano nemici, edificato istituzioni nuove, imperfette eppure vitali, sancito principi inderogabili, dall’uguaglianza di fronte alla legge all’abolizione della pena di morte, decisa dall’Italia nel 1947, in anticipo rispetto a molti altri Paesi occidentali” – ha concluso Franco Ianeselli.