Trambileno: perde il controllo del trattore e si ribalta, grave un 48 enne

L’ìncidente agricolo è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 23 aprile, pochi minuti prima delle 17:30, in Vallagarina nelle campagne in località Lesi, poco distante il centro abitato dei Moscheri a Trambileno.

Un uomo 48 enne mentre stava trasportando legna con il suo trattore all’interno della sua proprietà ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e finendo giù da un muretto.

L’uomo è riuscito ad uscire dal mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi.

In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza del 118 partita dal ospedale di Rovereto, e vista la dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elicottero atterrato nella piazzola di Trambileno.

Sul posto in supporto al personale sanitario e per la messa in sicurezza del mezzo le squadre dei vigili del fuoco volontari di Trambileno e in supporto i colleghi dei permanenti di Trento di stanza a Rovereto che con l’ausilio di un’autogrù hanno recuperato il mezzo agricolo.

Il 48 enne dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al Santa Chiara con dei politraumi. Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso, le sue condizioni sarebbero gravi. Per accertare la dinamica dell’incidente i carabinieri della compagnia Roveretana.

