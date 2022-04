Tragico scontro frontale tra due Suv, muore un 53 enne

Un drammatico scontro frontale tra due Suv, un Maserati e una Bmw X5 è accaduto nel pomeriggio di ieri sabato 23 aprile intorno alle 15:30, sulla strada provinciale 94 poco fuori l’abitato della frazione Isola Mantegna nel comune di Piazzola sul Brenta lungo via Sega, proprio a un centinaio di metri dal confine tra la provincia di Padova e Vicenza.

Dalle prime informazioni raccolte, una Maserati con a bordo un 53 enne mentre stava viaggiando in direzione di Camisano, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo frontalmente contro un altro Suv che stava procedendo in direzione opposta con a bordo quattro persone di nazionalità cinese, tra cui due minorenni.

Nel violentissimo impatto tra i veicoli, la Maserati e finita fuori strada in un fossato a lato della careggiata.

Vista la dinamica dell’incidente e il numero di persone coinvolte sono stati attivati in maniera massiccia i soccorsi con le ambulanze del Suem 118, gli elicotteri di Padova e Vicenza che sono atterrati proprio nelle vicinanze dell’incidente.

Sul posto per liberare i feriti dalle lamiere contorte delle vetture le squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Padova e Vicenza che hanno dovuto usare le pinze idrauliche ed hanno messo in sicurezza l’area.

Purtroppo per il conducente del suv Maserati, il 53 enne residente a Villafranca Padovana Luca Peruffo, non cè stato più nulla da fare, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, troppo gravi le ferite riportate.

I due feriti più gravi, un occupante della Maserati e uno della Bmw sono stati trasportati con gli elicotteri all’ospedale di Padova.

Gli altri feriti tra cui due ragazzi di 12 e 13 anni, sono stati trasportati con le ambulanze all’ospedale di Padova con ferite di media gravità.

Per i consueti rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri.