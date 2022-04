Mala Movida, sempre peggio: ecco le richieste dell’Organo di monitoraggio

La solita storia, che ormai va avanti da anni, e che dopo mille promesse è stata nuovamente abbandonata, come i residenti costretti a vivere notti insonni e spesso minacciati da quelli della Mala Movida.

Incontri, confronti, provvedimenti, nomine dei sindaci della «notte» non hanno portato a nulla. Anzi, la situazione peggiora sempre di più. L’ultima nota inviata dai residenti ormai disperati e abbandonati dalle istituzioni, ma per nulla arrendevoli, non lascia dubbi.

«È la solita triste storia che accade tutte le sere, sempre al solito, – si legge nell’amara riflessione dei residenti – gente che si ritrova verso le 23.30 in strada fino a tarda notte (oltre le 2), bevendo alcol comperato nei bar che lavorano come se fossero chioschi, gente che urla, vomita e fa pipì in ogni dove, forze dell’ordine che non passano e, se passano, rimangono in auto lasciando che fuori succeda il finimondo. Il fenomeno non si ferma solo al vicolo santa Maria Maddalena, ma sta dilagando e anche in via Calepina e piazza d’Arogno dove la situazione di degrado e di distrubo è allucinante»

Pubblicità Pubblicità

Dicevamo per nulla arrendevoli. Giovedì infatti si riunirà per la prima volta l’Organo di Monitoraggio previsto dal Regolamento di Convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande per contrastare e prevenire la cosiddetta mala movida e i vari fenomeni di degrado che si verificano in città.

Il Regolamento – ricorda il comitato antidegrado del centro storico di Trento – era stato approvato il 16 dicembre scorso dal Consiglio comunale di Trento ed entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno, per disciplinare i comportamenti in modo da garantire la tutela della salute, il rispetto della tranquillità e del riposo dei residenti quale presupposto della qualità della vita in città, dell’ambiente e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell’ordine pubblico, contemperati con il diritto all’iniziativa economica privata.

All’Organo di monitoraggio, nominato dal Sindaco allo scopo di verificare gli effetti derivanti dall’applicazione del Regolamento di Convivenza, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare, partecipano il Dirigente del Servizio di Polizia Locale, dal Dirigente del Servizio Sviluppo economico, il Primo Cittadino, in consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza, due rappresentanti delle associazioni di categoria, due rappresentanti dei residenti delle zone interessate, due rappresentanti degli studenti designati dalla Consulta degli studenti.

Pubblicità Pubblicità



Tra gli interventi che l’Organo di Monitoraggio potrà proporre vi è la richiesta al Sindaco di disporre la chiusura dei pubblici esercizi dalle 22.00 alle 6.00 da domenica a giovedì e dalle 23.00 alle 6.00 il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi.

Si tratterebbe di un’Ordinanza permanente introdotta sulla base di una documentazione che precisi le zone della città nelle quali emergono sia difficoltà di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali tenuto conto della presenza di locali, della densità abitativa e della morfologia dei luoghi, sia problemi di ordine pubblico e sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, etc.).

Un’altra possibile misura che potrebbe essere sollecitata dall’Organo di Monitoraggio consiste nel divieto di vendita dalle 23.00 alle 7.00 di bevande in contenitori di vetro e/o latta e di bevande alcooliche per contrastare il degrado e i pericoli derivanti dall’abuso di sostanze alcooliche e dall’abbandono di contenitori di bevande in spazi pubblici.

Sono questi gli interventi più urgenti che, sulla base di video e fotografie inequivocabili, saranno sollecitati all’interno dell’Organo di Monitoraggio dai due componenti designati dai residenti.

Residenti che nei giorni scorsi si sono dati uno statuto e si sono costituiti in “Comitato Antidegrado Città di Trento” per rappresentare e difendere gli interessi delle numerose persone e famiglie che ormai da 5 anni e in modo crescente negli ultimi mesi, vedono calpestato il loro primario diritto al riposo notturno a causa dei comportamenti irrispettosi e incivili posti in atto soprattutto dai clienti dei pubblici esercizi aperti fino a tardissima ora.

Per questo all’incontro di giovedì i due rappresentanti del Comitato Antidegrado metteranno a disposizione di tutti i componenti dell’Organo di Monitoraggio i filmati e le immagini che da mesi trasmettono quasi quotidianamente alle autorità di pubblica sicurezza e alla stampa per dimostrare la necessità e l’urgenza di adottare le due misure sopra indicate e che ora il Regolamento di Convivenza consente finalmente di introdurre per prevenire e contrastare gli atti di teppismo e vandalismo notturni abbondantemente denunciati e non più tollerabili.