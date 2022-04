Frontale sulla provinciale 84, una vettura finisce nei filari. Illesi i conducenti

Incidente stradale questa mattina, domenica 24 aprile, intorno alle 9:45 sulla strada provinciale 84 della valle di Cavedine tra gli abitati di Dro e Drena in località Ischia al km 1.800.

A scontrarsi frontalmente due vetture mentre stavano percorrendo il rettilineo che porta verso l’abitato droato. Nell’impatto una delle due vetture e finita fuori strada nel fossato sottostante la carreggiata contro dei filari di viti.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Dro con 12 uomini e 4 mezzi, aps , poli soccorso, celere e mezzo di supporto, coordinati dal comandante Luca Sartorelli che hanno messo in sicurezza i mezzi e la sede stradale cosparsa di vari detriti e oli.

Fortunatamente nello scontro i due conducenti non hanno subito alcuna conseguenza fisica ma solo un gran spavento. Non è stato infatti necessario l’intervento dei sanitari.

Per accertare la dinamica è intervenuta la polizia locale intercomunale dell’Alto Garda. Lunghe le operazioni per il recupero della vettura finita nel fossato che ha impegnato i carri attrezzi della Carrozzeria Santuliana di Arco e della carrozzeria Toccoli di Pietramurata. Solo verso le 12:00 i vigili sono potuti rientrare in caserma.

