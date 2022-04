Dal Consiglio di Stato sì alla vendita di pillola contraccettiva come fosse normale aspirina

Nell’ottobre del 2020 l’Agenzia Italiana del Farmaco, con la determina n. 998, aveva abolito anche per le minorenni l’obbligo di ricetta per poter avere dalle farmacia la pillola EllaOne (detta “pillola dei 5 giorni dopo), un farmaco che funziona infatti come contraccettivo ma che ha anche, secondo alcuni recenti studi, la possibilità di agire come vero e proprio farmaco abortivo nel caso il concepimento fosse già avvenuto.

Ora il Consiglio di Stato ha confermato una passata sentenza del Tar, che aveva a sua volta respinto il ricorso presentato dal mondo pro life. Una sentenza che, secondo Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, « mette definitivamente in pericolo le donne e le adolescenti di tutta Italia.

«La pillola – prosegue Coghe – viene distribuita come una normale aspirina, senza tenere in debita considerazione l’allarme lanciato dall’Agenzia europea dei Medicinali e dalla letteratura scientifica sui rischi di danni al fegato ed altri effetti collaterali come vomito, diarrea, stanchezza, sanguinamento vaginale, mal di schiena, tensione mammaria, mal di testa e vertigini».

Sono infatti state respinte, anche in appello, tutte le motivazioni del ricorso, sottolineando che, a proposito dell’EllaOne, si tratterebbe di un farmaco contraccettivo e non per l’aborto: questo eliminerebbe la necessità della prescrizione medica, anche se a richiedere il farmaco sono ragazze minorenni.

Una motivazione che non convince affatto il mondo prolife, proprio per le possibilità, neanche troppo rare, che questo farmaco agisca – come detto – anche in senso abortivo. Sempre secondo la onlus Pro Vita & Famiglia, infatti, «ignorare questo aspetto significa ignorare la reale volontà delle donne, soprattutto se ignare di aspettare una nuova vita nel grembo materno e significa calpestare i primi articoli della legge 194 che sanciscono, seppure soltanto a parole, il valore sociale della maternità e la tutela la vita umana dal suo inizio».

Da sottolineare, inoltre, che le varie associazioni pro life che avevano fatto ricorso, si erano appellate proprio alla necessità della prescrizione medica, poiché senza di essa sarebbe venuto meno – come di fatto lo è tuttora – anche il consenso informato, nei confronti delle pazienti, con il pericolo di somministrare una pillola così importante (e con gravi effetti collaterali) come fosse un normale farmaco da banco.