Bando per la viabilità agricola, prorogati i termini per le domande

Con un provvedimento approvato venerdì dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore all’agricoltura sono stati prorogati i termini per presentare le domande sul bando a sostegno degli interventi di miglioramento della viabilità rurale e per incrementarne i livelli di sicurezza, sia per i fruitori, sia in termini di stabilità idrogeologica (consolidamento delle rampe, opere di sostegno, drenaggi ed altri interventi per la regolazione delle acque).

Come beneficiari sono previsti i consorzi di miglioramento fondiario, il Consorzio Trentino di Bonifica, le ASUC e le amministrazioni locali.

Le domande potranno essere presente fino al 20 maggio 2022, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale https://srt.infotn.it

Pubblicità Pubblicità