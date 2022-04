Violento frontale nella notte sulla strada statale 240, coinvolte 5 persone

Incidente stradale nelle prime ore di oggi, sabato 23 aprile, pochi minuti dopo le 3:00, sulla strada statale 240 di Loppio e Valle di Ledro, tra il Passo San Giovanni e l’abitato di Loppio, a poche centinaia di metri dal confine tra l’Alto Garda e la Vallagarina nel comune di Nago Torbole.

Per cause in corso di accertamento due vetture nei pressi di una curva si sono scontrate frontalmente. Coinvolte nel terribile urto 5 persone.

In pochi minuti sul posto sono giunte le ambulanze dei sanitari del 118 di Arco e Rovereto, e in supporto anche un’ambulanza della Croce Rossa per prestare i soccorsi alle persone coinvolte.

Pubblicità Pubblicità

Per supportare il personale sanitario e la messa in sicurezza della zona sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda.

I sanitari dopo aver visitato tutte le persone coinvolte, hanno predisposto il trasferimento in ospedale per un ragazzo 24 enne e una ragazza 18 enne che sono stati portati all’ospedale di Arco.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso del nosocomio arcense le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Gli altri 3 coinvolti dopo essere stati visitati hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Per i rilievi di legge sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del radiomobile di Riva e Rovereto.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità