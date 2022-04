Un Trentino a colloquio con il più grande esorcista del mondo. Uscito il nuovo sconvolgente libro di Beppe Amico

Dal 15 maggio nelle migliori librerie italiane e in tutti gli Store on line la più sconvolgente inchiesta sul demonio del giornalista trentino Beppe Amico.

Si intitolerà “Padre Amorth – a colloquio con il più grande esorcista del mondo” e presenta alcune tra le più interessanti risposte del celebre sacerdote paolino a numerosi quesiti sulla fede ed in particolare sul demonio, l’aldilà, il mondo degli spiriti, le profezie sul futuro del mondo e le numerose apparizioni del XX secolo.

L’autore, che ha condotto un lungo studio sull’argomento, sintetizza la lunga conversazione avuta con il celebre esorcista Padre Gabriele Amorth presentando spunti di riflessione e osservazioni su temi molto controversi e talvolta complessi come demonologia, esorcismi, preghiere di guarigione e liberazione, attività ordinaria e straordinaria del demonio, angeli ribelli, giudizio universale, aldilà, morti premature e molto altro.

Una sezione è dedicata anche alla preghiera e vengono proposte tre orazioni molto potenti per proteggersi dalle insidie del male, soprattutto in questo tempo così difficile e complesso contrassegnato dalla terribile pandemia da Coronavirus, dai venti di guerra nel cuore dell’Europa e dal pericolo nucleare.

L’ultima parte del libro presenta un’intervista esclusiva a Padre Amorth che descrive la sua esperienza con Padre Pio – il frate stigmatizzato di San Giovanni Rotondo che ha frequentato per molti anni e al quale si è affidato per la sua missione sacerdotale.

Padre Amorth mette in rilievo quanto il monaco santo gli sia stato di aiuto e fornisce alcuni utili consigli per coloro che desiderano percorrere un cammino di fede.

Padre Amorth, propone ai lettori anche qualche ottimo suggerimento su come affrontare il difficile cammino della vita e come difendersi dall’antico serpente che ingannò i nostri progenitori.

Il saggio è scritto in maniera semplice e fruibile da tutti e costituisce un valido supporto su una tematica un po’ trascurata dalla Chiesa cattolica.

All’interno del libro anche la preghiera contro il maleficio, quella per chiedere qualsiasi grazia e la nuovissima preghiera per chiedere la salvezza dell’anima.

Tra gli argomenti contenuti nell’opera anche: che cosa accade dopo la nostra morte? La nostra anima sopravvivrà o quando moriremo sarà la fine di tutto? Esistono l’aldilà, gli angeli, il Paradiso e l’inferno? Cosa sono le preghiere di guarigione e liberazione? Cosa possiamo fare per difenderci dalle insidie del male? Esistono davvero anime possedute o vessate dal demonio? Cosa dicono le profezie riguardo al futuro del mondo?

Il libro di Beppe Amico risponderà a queste ed altre domande con l’aiuto di uno dei più grandi esorcisti del mondo Padre Gabriele Amorth che fu anche un esperto mariologo.

L’autore proporrà anche altri importanti argomenti quali, le profezie, le apparizioni mariane del XX° secolo, la Creazione, la battaglia tra San Michele e Lucifero e naturalmente le maligne attività svolte dal demonio dopo la sua caduta negli inferi ed ancora delle modalità di influsso che satana ha sugli uomini, della sua attività ordinaria e straordinaria, del posto in cui egli dimora e infine dei luoghi dell’inferno, degli stati purgativi dell’anima e di quelli riservati alla gloria dei beati.

L’opera, pubblicata da Reverdito editore è disponibile in versione stampata nelle migliori librerie italiane e sulle piattaforme online. Qui info per l’edizione in carta

Breve biografia dell’autore Beppe Amico – giornalista pubblicista, speaker e doppiatore radiotelevisivo, già collaboratore della RAI nazionale e della sede regionale di Trento. Vive e lavora a Ferrara come consulente di marketing e perito calligrafo.

È autore di molte opere a carattere religioso e ha curato numerose rubriche radiofoniche. Tra il 1994 e il 2021 ha pubblicato una dozzina di libri, tra cui anche due romanzi e il best-seller “Padre Pio, il frate dei miracoli”, Reverdito Edizioni, 1994 (sei edizioni) e il recente “San Pio da Pietrelcina”, dal 2014 anche per le edizioni San Paolo America Latina in una versione in lingua spagnola.

Nel corso della sua ormai trentennale carriera di giornalista ha intervistato personaggi del mondo della cultura, della musica e dello spettacolo. Tra i nomi di spicco: Vittorio Messori, Renzo Allegri, Andrea Tornielli, Padre Gabriele Amorth, Cardinal Ersilio Tonini, Michele Guardì, Andrea Roncato, Gerry Scotti, il chitarrista dei Deep Purple Ritchie Blackmore, Vasco Rossi, e tanti altri.

Ha fondato e diretto la storica emittente trentina Radio Luna International. Cura la piattaforma “Professione Scrittore” dedicata all’editoria tradizionale e digitale.

Opera anche nel doppiaggio collaborando con centri di produzione ed emittenti radiotelevisive per la produzione di audiolibri in cui Beppe Amico è una delle voci narranti.