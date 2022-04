Rovereto, intrattenimento musicale in centro. Residenti chiamano i vigili alle 20.45 di sera per lamentarsi per il rumore eccessivo

Rovereto città dell’intrattenimento e dove è piacevole venire a passeggiare la sera e frequentare uno dei locali del centro? Sarebbe uno degli obiettivi per una città che vuole rilanciarsi dopo due anni di sofferenza per tutto il tessuto economico, in particolare per le tante aziende del terziario, pubblici esercizi e ristorazione, ma sembra che non tutti siano d’accordo, in particolare alcuni insofferenti residenti proprio del centro.

Rovereto città dell’ospitalità, alla ricerca di una dimensione turistica e capace di rappresentare un polo di attrazione per i quasi 90 mila abitanti della Vallagarina? Molti gli sforzi, in questo senso, degli operatori economici, decine quelli che dopo due anni di chiusure e restrizioni a causa della pandemia stanno provando a ripartire con nuovi investimenti e riqualificando le proprie attività.

Con l’arrivo della bella stagione e l’allentamento delle restrizioni in materia di organizzazione degli eventi, ci stanno pensando i Distretti del centro urbano, nati l’estate scorsa nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana, a vivacizzare il territorio con iniziative ed azioni di valorizzazione.

Proprio in questo week-end un grosso evento, “Portoni aperti. Aspettando San Marco” sta portando in città un notevole afflusso di visitatori ma proprio la sera del primo giorno, venerdì 22 aprile, in occasione del concertino di musica dal vivo allestito in piazza Malfatti dalle 19 alle 20.30, alcuni residenti insofferenti ed intolleranti hanno pensato bene (anzi male, malissimo) di chiamare la polizia locale per lamentarsi del rumore eccessivo causato dal quartetto che stava esibendo il proprio repertorio al cospetto di un discreto pubblico.

Un comportamento che si commenta da solo e che dà benissimo l’idea di quale sia la predisposizione di certi roveretani nei confronti della propria città, il secondo centro del Trentino, e delle centinaia di attività economiche che stanno cercando di ripartire creando occupazione ed indotto economico per la popolazione, anche attraverso momenti di animazione ed intrattenimento. Tutto questo, però, rischia di essere vanificato a causa dell’intolleranza ed insofferenza di una parte dei residenti.

In ogni parte del mondo chi sceglie di vivere in un centro cittadino è consapevole che la città deve vivere, di giorno ma anche in fascia serale, e non intendiamo certo a notte fonda o alle prime luci dell’alba ma, se parliamo di concertini alle 20.30 di sera che disturbano qualche zelante residente, allora la cosa diventa preoccupante ed oltremodo assurda.

“Sono sconcertato, molti colleghi stanno provando in maniera lodevole ad impegnarsi in prima persona per rendere più attrattivo ed accogliente il centro città – così Marco Fontanari, presidente dell’Unione Commercio e Turismo che sta investendo risorse e personale nel progetto di rigenerazione urbana a supporto dell’attività dei Distretti ma non solo -. Ora che si può provare a ripartire con iniziative di piazza ed eventi ecco che arrivano queste assurde lamentele in prima serata, in una fascia oraria nella quale nessuno è già a dormire e, in ogni caso, nella quale la cittadinanza ed i turisti hanno il sacrosanto diritto di uscire per trascorrere una serata in allegria, con gli amici, ascoltando un po’ di musica e cercando di tornare ad una pseudo-normalità dopo questa lunga fale emergenziale. Da roveretani e da imprenditori che in questa città hanno investito e continuano ad investire, ci auguriamo che quello di venerdì sera rappresenti un episodio isolato e che non debba ripetersi, perché davvero questa è una situazione paradossale, da incubo”.

