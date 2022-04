Prosegue l’iter per la realizzazione del Polo Unico del soccorso di Rovereto

In merito alla realizzazione del “Polo Unico del soccorso” della città di Rovereto la Giunta Provinciale precisa che l’iter per la sua realizzazione sta procedendo. Nello specifico l’8 aprile scorso la Giunta Provinciale – acquisito il parere della Commissione permanente del Consiglio Provinciale – ha approvato i criteri e le modalità per l’ammissione a contributo degli investimenti relativi alle caserme dei vigili del fuoco volontari, anche qualora destinate a centri di protezione civile e i criteri e modalità per la concessione di contributi per l’integrazione di finanziamenti ammessi su bandi precedenti per manutenzioni straordinarie o adeguamenti tecnici di caserme esistenti.

Il prossimo passo prevede che, a termine dell’istruttoria effettuata dal Servizio Antincendi e Protezione Civile / Cassa Provinciale Antincendi, la Giunta Provinciale adotti un provvedimento per l’ammissione a finanziamento dell’intervento sulla base dei criteri e del protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Rovereto.

Per quanto riguarda il finanziamento la provincia si precisa che il bilancio di previsione della Cassa Provinciale Antincendi prevede già uno stanziamento destinato alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle Caserme dei Vigili dei Fuoco Volontari, nell’ambito del quale, sulla base del provvedimento adottato dalla Giunta Provinciale, troverà copertura la spesa derivante dalla concessione del contributo per la realizzazione del primo lotto del “Polo Unico del soccorso” della città di Rovereto con un importo stimato, da parte del Comune di Rovereto, di 4.800.000 euro.

