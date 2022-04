Mori – Brentonico: domani riparte la Banda con una giornata per i «bambini» da 0 a 99 anni

Questa domenica 24 aprile la Banda Sociale Mori-Brentonico riparte a livelli pre-pandemia con una giornata dedicata ai bambini di ogni età e la fiaba musicale: “Pinocchio, storia di un burattino”, una versione del classico di Collodi suonata dalla banda e dai suoi allievi e narrata da un gruppo di attori della Compagnia Teatrale “Gustavo Modena”.

Dove e quando? Al Teatro di Brentonico la mattina, ore 11, e presso l’Auditorium di Mori nel pomeriggio a ore 16, in concomitanza con la Festa di Primavera. Sarà un’avventura alla scoperta del Paese dei balocchi in compagnia del gatto e la volpe, il grillo parlante, la fata turchina e molti altri personaggi.

Nuovi progetti dedicati ai più piccoli sono partiti nell’ultimo anno con buon successo: la propedeutica musicale per bambini dai 5 anni, per avvicinarsi alla musica giocando, e un percorso alla scoperta dei vari strumenti. La più recente edizione di questi corsi sta ora iniziando ed è ancora possibile iscriversi. (clicca qui per farlo)

Il Direttivo neoeletto (l’assemblea dell’associazione e il rinnovo delle cariche hanno avuto luogo questo mese) e il Presidente Andrea Schelfi hanno confermato l’impegno a sviluppare queste e altre proposte per il futuro, sempre sotto la guida musicale del Maestro Sara Maganzini.

Si potrà ascoltare la Banda sul territorio anche nei prossimi appuntamenti tradizionali (come il concerto della Repubblica il 2 giugno a Mori) e poi a Ronzo-Chienis il 18 giugno, mentre nel mese di maggio si esibiranno gli allievi e la Bandina.

Il calendario di impegni è fitto e vario, e comprende uno spettacolo sulla storia dell’associazione e la comunità il 24 giugno a Brentonico e la rassegna “Note sul Monte Baldo” con formazioni ospiti in luglio. Aggiornamenti e dettagli sulle pagine social e sul sito della Banda che, per ora, vi dà appuntamento a domenica!

