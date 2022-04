Francia e Germania si smarcano da Usa e Nato: stop alle armi in Ucraina

Rimane teso il rapporto tra Ucraina e Germania dopo che le dichiarazioni del cancelliere Olaf Scholz, secondo cui le capacità di export delle forze armate tedesche sono esaurite.

Quelle parole hanno suscitato a Kiev “delusione e amarezza” nonostante l’indicazione di una volontà da parte di Berlino di supporto sul fronte finanziario. E a rinfocolare la tensione le parole dell’ambasciatore tedesco in Italia: “Dannoso rinunciare oggi al gas russo”.

Berlino, ha chiarito la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, ha scelto di non rendere pubblico l’elenco di tutte le armi che invia a Kiev, aggiungendo che aiuterà l’Ucraina anche formando i soldati per l’utilizzo delle armi inviate. “Abbiamo mandato missili anticarro, gli Stingers e altro di cui non abbiamo parlato pubblicamente”, ha spiegato la ministra.

Ha poi aggiunto che la consegna di veicoli blindati “non è un tabù, anche se a volte suona così nel dibattito tedesco, ma è vero che a breve termine non abbiamo nulla a disposizione che possiamo davvero consegnare rapidamente”.

D’altra parte, le forze armate tedesche sono in pessime condizioni: la spesa militare ai minimi (l’1,2% del Pil) ha pesantemente penalizzato Aeronautica, Marina ed esercito: per un’esercitazione Nato a settembre in Norveglia i soldati non avevano pistole e fucili a sufficienza, tanto che furono costretti a usare manici di scopa.

La Marina dispone di sole 65 navi contro le 180 di Francia e Italia e le 100 di Spagna e Grecia, mentre tra gli aerei da combattimento ci sono forti problemi legati alla manutenzione. Sono lontani i tempi in cui l’esercito tedesco era un modello per tutto il mondo.

Ma, oltre a frenare sul discorso armi, la Germania fa un passo indietro anche sul fronte sanzioni. “Non possiamo uscire da questa relativa dipendenza dal gas russo dall’oggi al domani – ha detto in un Forum Ansa l’ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling -, sia la Germania che l’Italia: sarebbe molto dannoso, ma sono sicuro che già quest’anno faremo un passo importante per ridurre sensibilmente questa dipendenza, e nei prossimi anni vogliamo ridurre questa dipendenza a zero. L’Italia è posizionata bene nella diversificazione energetica, ha rigassificatori già sul posto. Noi ci stiamo lavorando, molto avverrà nei prossimi anni”.

Il capo dell’Eliseo Macron invece in un’intervista al Corriere traccia gli obiettivi della politica estera europea: bisogna insistere a parlare col capo del Cremlino, “anche se è molto duro”, per “preparare la pace”

Una linea diplomatica che fa il paio con quella espressa nelle stesse ore da Olaf Scholz: “Io faccio di tutto per evitare una escalation con la Nato che possa condurre a una terza guerra mondiale”, dice il cancelliere tedesco a Der Spiegel, nell’anticipazione di un’intervista dal titolo “Non ci dev’essere una guerra nucleare”. “È molto importante valutare ogni passaggio con molta attenzione e coordinarci strettamente l’uno con l’altro”, spiega, perché “le conseguenze di un singolo errore sarebbero drammatiche“, avverte.

“Stiamo vivendo ore drammatiche e molto dure”, esordisce Macron nell’intervista resa a Parigi. “Stiamo vivendo ore drammatiche e molto dure”, esordisce Macron nell’intervista resa a Parigi. “Con la prospettiva del 9 maggio (l’anniversario della vittoria sul nazismo, ndr), la Russia intensificherà i suoi attacchi sull’Est ucraino e dovremo prendere decisioni. E se decidiamo nuove sanzioni, o se la Russia decide contro-sanzioni sugli idrocarburi, ma ancora più sul gas, è chiaro che gli europei dovranno chiedere sforzi a tutte le famiglie. A quel punto spiegheremo che dovremo abbassare le temperature, ridurre un po’, per essere meno dipendenti. Non ne vedremo le conseguenze nella primavera o nell’estate 2022 (abbiamo ricostituito gli stock), ma l’inverno prossimo questo non accadrà se non avremo più il gas russo. Voglio rassicurarvi, non è lo scenario nel quale ci troviamo oggi, ma questo scenario può arrivare“,conclude.