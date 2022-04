Finalmente si torna in presenza: il Centro Studi per la Val di Sole si riunisce in assemblea

Si terrà domani pomeriggio, domenica 24 aprile alle 15, al teatro comunale di Malé l’assemblea generale del Centro Studi per la Val di Sole.

Dopo due anni di pandemia l’associazione, forte di una base sociale che conta oltre 1.100 soci, torna a guardare al futuro con rinnovati entusiasmo e ottimismo.

Di quanto realizzato, nonostante tutte le limitazioni del 2021, parlerà il presidente dell’associazione Marcello Liboni (nella foto di copertina in alto a sinistra), che aprirà con la Relazione Morale.

Pubblicità Pubblicità

Illustrerà quindi un bilancio senz’altro lusinghiero, anche e solo a una semplice conta degli eventi promossi: oltre 40 le iniziative tra le quali serate a tema, incontri, convegni, presentazioni di libri, e ancora concerti, rassegne online, premiazioni di studi e ricerche, senza dimenticare la gestione della Biblioteca Storica, del Museo della Civiltà solandra e la pubblicazione del periodico “La Val”.

Entrando nello specifico e scorrendo le iniziative principali, la scorsa primavera il Centro Studi ha attribuito con una cerimonia il titolo di socio vitalizio alla Cassa Rurale Val di Sole, e poi nel periodo estivo ha promosso due importanti convegni: l’uno dedicato alle vie di fuga in Valle verso la Svizzera nella Seconda Guerra Mondiale intitolato “I sentieri della libertà”, l’altro per ricordare il grande alpinista Cesarino Fava a cento anni dalla nascita.

Splendida poi la proposta delle “Feste del Calendario” a cura del Comitato del Museo. Sette puntate, trasmesse online, con interviste, vecchi filmati, foto, canti e riprese varie per parlare di ricorrenze e manifestazioni un tempo assai sentite e oggi spesso annoverate tra le tradizioni al tramonto.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità

La presentazione di alcune pubblicazioni (“Il guardiano dei suoni” dedicato a Renato Morelli per i suoi 70 anni, quindi “Ritrovare l’Empatia dopo la pandemia” di Ugo Morelli), sono state occasioni per collaborare con diverse realtà e comuni della Valle.

Altrettanto si può dire per la presentazione delle due pubblicazioni date alle stampe dal Centro nel 2021 e distribuite ai soci: “Comunità e Destino”, del prof. Alberto Castaldini, e la monografia dedicata al pittore solandro Francesco Marchetti curata da Pietro Delpero e realizzata in collaborazione con Studi Trentini di Scienze Storiche. Di tutto il resto sarà data ampia rendicontazione nel corso dell’assemblea.

La Relazione Morale del presidente indicherà ovviamente anche alcune linee programmatiche per l’attività futura. Sono moltissime le idee in campo, tra cui la Pinacoteca di Valle che vedrà la luce in quel di Terzolas negli spazi della Biblioteca Storica.

Ma poi convegni, escursioni (finalmente!), nuove pubblicazioni, cercando sempre collaborazioni con altre realtà locali così come con quelle delle terre limitrofe e confermando gli ottimi rapporti con l’Associazione Culturale G.B. Lampi della Val di Non, l’Associazione Judicaria e con il Circolo Culturale Ghislandi della Val Camonica.

Alla relazione del presidente seguiranno quelle dei coordinatori dei vari settori del Centro Studi: Mauro Pancheri sull’attività della Biblioteca Storica, Salvatore Ferrari per il Museo della Civiltà Solandra e Alberto Mosca per il Notiziario “La Val”, uscito in avvio del 2021 con uno speciale dedicato a don Fortunato Turrini nel suo 80° compleanno.

L’assemblea infine si esprimerà sulla relazione economico-finanziaria inerente il bilancio 2021 che verrà presentato dalla tesoriera Tiziana Ambrosi.

L’appuntamento è importante e ritrovarsi finalmente in presenza ha un qualcosa di magico. Tutti i soci, ma anche gli amici del Centro Studi, sono invitati a partecipare.