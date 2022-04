Astrosamantha, conto alla rovescia per il nuovo lancio: Malè si prepara con un maxischermo

Sarebbe stato in programma sabato, 23 aprile, ma posticipato causa mal tempo a martedì 26, il lancio che porterà nuovamente la trentina Samantha Cristoforetti nello spazio.

L’astronauta con un viaggio di 30 ore, insieme agli altri tre componenti dell’equipaggio, volerà sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), con la navicella Crew Dragon di Space X, la compagnia fondata da Elon Musk.

Durante la sua permanenza sulla stazione spaziale internazionale, Samantha svolgerà un programma di esperimenti scientifici che coprono diversi settori della medicina, come lo studio della funzionalità ovarica in microgravità e lo studio delle conseguenze dello stress ossidativo. Esperimenti che serviranno per preparare il terreno al futuro dell’esplorazione spaziale. Intanto, Malè, il paese della Val di Sole dove l’astronauta è cresciuta e ha frequentato le scuole, si prepara una festa di piazza con maxischermo per seguire il lancio in diretta.

