Siccità: Veneto chiede di aumentare la portata dell’Adige, ma il Trentino rimanda la decisione alla Protezione Civile

Un inverno con poca pioggia costringe le regioni a fare economia, anche il Trentino che a Nave San Rocco tiene chiuse le paratoie per trattenere l’acqua. Il problema della carenza d’acqua toccherebbe anche il Veneto che sul tema apre un caso politico.

Da una parte il Veneto che si sta ritrovando senza acqua per soddisfare il proprio fabbisogno, dall’altra la richiesta fatta al Trentino Alto Adige di concedere l’apertura per aumentare la portata dei fiumi. Il Veneto infatti, avrebbe chiesto al Trentino Alto Adige di aumentare di 20 metri cubi al secondo ciascuno la portata d’acqua.

Sulla richiesta veneta, Trento e Bolzano però, avrebbero rimandato la decisione alla Protezione Civile, anche perché sarà necessario tenere in considerazione i contratti di fornitura elettrica con Terna. Dovendo rispettare degli accordi per garantire il mantenimento dell’attuale equilibrio, non è scontato e neanche immediato che il Trentino decida di aprire i suoi bacini al Veneto.

