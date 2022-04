Scuola, CdM approva nuove regole per le assunzioni e la formazione

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle nuove regole per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria e per la formazione.

Una definizione più chiara degli obiettivi e delle modalità di formazione dei docenti, percorsi certi per chi vuole insegnare e concorsi annuali per reclutare con costanza il personale. Sono tre i perni su cui si basa la riforma approvata dal Governo che poterà in cattedra entro il 2024, 70 mila insegnanti.

Nel dettaglio, ad un percorso iniziale di formazione universitaria, da almeno altri 60 crediti rispetto alla laurea, bisognerà affiancare una prova finale che consente di dimostrare l’acquisizione delle competenze disciplinari, culturali, didattiche e pedagogiche.

A questo, sarà necessario affiancare un tirocinio nelle scuole, con la presenza di un tutor che ne affiancherà il percorso formativo e si concluderà con un concorso pubblico. Al contrario, i docenti precari, che insegnano da almeno 3 anni, potranno accedere direttamente al concorso.

Successivamente, i vincitori dovranno aggiungere altri 30 crediti universitari e svolgere una prova di abilitazione per accedere a una posizione di ruolo. Inoltre, nel nuovo pacchetto sulla scuola rientrano anche i programmi di formazione strutturata e continua.

