Rete di spaccio fra Trento, Rovereto, Bolzano e Piana Rotaliana: rinviate a giudizio 47 persone

Chili di droga venivano fatti mandare avvolti nelle carte stagnole e nei cellophane su treni verso Trento. Lo spaccio, ad opera di corrieri nigeriani, si diramava fra il capoluogo trentino, Bolzano, Merano, Rovereto, la Piana Rotaliana e in altri comuni di regione.

La Procura della repubblica di Trento in merito a questa questione ha rinviato a giudizio 47 persone per associazione a delinquere finalizzata a traffico e spaccio di stupefacenti con l’aggravante che le persone coinvolte nella rete erano più di dieci.

Sedici di queste 47 persone erano state messe sotto misura cautelare poiché coinvolte nell’operazione “Acqua Verde”.

Questa operazione era stata condotta tra il 2019 e il 2020 dai carabinieri di Trento, dall’antimafia e dall’antiterrorismo. Grazie ad essa era stata smantellata un fitta rete di spaccio che forniva droga alle zone di Piazza Dante e della stazione.

Grazie a questa operazione era poi stato individuato un centro nazionale di smistamento gestito da Roma da italiani. Questi, attraverso una rete organizzata nigeriana, spedivano droga a richiesta in tutta Italia, in particolare nei centri del nord.

Ai 47 rinviati a giudizio viene contestato il fatto di aver messo in atto una vera e propria associazione per la vendita delle sostanze stupefacenti. Gli uomini si suddividevano i compiti.

Per quanto riguarda la comunicazione erano riusciti persino ad utilizzare dei metodi per non farsi scoprire come schede Sim intestate a soggetti inesistenti oppure contattandosi tramite canali voip di persone sconosciute.

Secondo gli investigatori lo stupefacente veniva fatto arrivare nel capoluogo trentino anche attraverso treni di alta velocità.

La droga veniva avvolta da vari strati di cellophane e di mentolo per nascondere l’odore e la provenienza, secondo le indagini, era albanese.