Promozione e potenziamento delle lingue comunitarie nelle scuole trentine, ecco l’offerta didattica

La conoscenza delle culture e delle lingue comunitarie costituisce un obiettivo primario e una risorsa essenziale nella formazione dei nostri studenti e docenti: si tratta di uno strumento importantissimo per approfondire la conoscenza reciproca e valorizzare i patrimoni culturali e sociali dei territori.

Per questo, come spiega l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti promotore di varie iniziative che comprendono anche progetti di scambio e mobilità transfrontaliera nell’ambito dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino (pur sempre con il monitoraggio dell’evoluzione della situazione epidemiologica), sono in atto diversi provvedimenti approvati dalla Giunta, nell’ottica di perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dalle norme provinciali.

Si punta a estendere gradualmente, ma in modo da coprire tutta la popolazione scolastica – compresi i servizi alla prima infanzia – un‘offerta didattica capace di migliorare in modo significativo le competenze linguistiche di tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Il programma annuale di promozione e potenziamento delle lingue comunitarie per il 2022, approvato oggi dall’esecutivo provinciale, vuole appunto coinvolgere gli studenti e i docenti delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo della Provincia autonoma di Trento, individuando al contempo la relativa copertura finanziaria.

Nel dettaglio, sono questi i progetti inseriti nella programmazione delle attività:

Progetto di cooperazione tra le scuole superiori del Trentino e del Land Tirolo – Sulla traccia dell’intesa siglata nel 2018, nata per promuovere e intensificare programmi di scambio per studenti e insegnanti, nel periodo tra aprile e giugno di quest’anno scolastico, 4 studenti del liceo linguistico “S. M. Scholl” e 2 studenti del liceo delle Arti “Vittoria Bonporti Depero” parteciperanno al progetto di scambio individuale di studenti e tirocini/stage e soggiorneranno presso scuole partner del Tirolo.

Progetto di scambio docenti Trentino-Tirolo – Sono previsti tre momenti: un incontro iniziale dove i docenti, in gruppi di partenariato programmano le attività didattiche congiunte nelle due lingue; attività svolte durante l’anno scolastico nelle aule tirolesi da docenti trentini in lingua italiana e nelle classi trentine da docenti tirolesi in lingua tedesca; incontro conclusivo del progetto Innsbruck, con la restituzione delle attività svolte. Pur nell’emergenza sanitaria, le amministrazioni scolastiche trentine e tirolesi hanno ritenuto utile dare continuità al progetto, non solo per il miglioramento delle competenze linguistico-comunicative, ma anche per il confronto su metodi e strategie didattiche per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue.

Corso di formazione docenti Euregio – Nato dalla collaborazione fra i tre territori, il corso è organizzato dalla Pädagogische Hochschule Tirol, coadiuvata dal Dipartimento istruzione e cultura Pat e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il progetto, nei due anni scolastici 2019/20 e 2021/22 ha coinvolto circa 40 docenti delle scuole secondarie di secondo grado in servizio in Trentino, Tirolo e Alto Adige. Obiettivo, offrire formazione su tematiche europee – con un soggiorno a Strasburgo previsto per l’ottobre 2022 – da riproporre nelle classi e consentire la creazione di legami per favorire lo scambio di studenti e docenti, la comprensione e la reciproca conoscenza delle opportunità offerte dall’Euregio ai suoi cittadini. Per l’organizzazione dell’iniziativa è stato individuato come capofila l’istituto “F. e G. Fontana” di Rovereto.

Progetto Trentino-Germania e Deutschland Plus – Si tratta di un progetto di scambio di due settimane di 43 studenti tedeschi e due accompagnatori selezionati dal Ministero della cultura tedesco presso famiglie trentine nel mese di settembre 2022, nato dalla collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione italiano e la Provincia autonoma di Trento. Al nostro territorio sono riservati 12 posti su 48 per un programma di permanenza di tre settimane di studenti italiani in Germania, denominato Deutschland Plus, per il quale verrà sottoscritta apposita convenzione e formalizzato il contributo ministeriale.

Dsd-I – È un programma finalizzato al conseguimento del diploma di lingua tedesca promosso dalla Conferenza permanente dei Ministri dell’istruzione dei Länder tedeschi (DSI-I) nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo della Provincia autonoma di Trento.

Classi e scuole bilingui – Da alcuni anni sono attivi progetti didattici bilingui presso gli Istituti Comprensivi Trento 5 e Trento 2, volti allo sviluppo di un sistema di potenziamento dell’insegnamento delle lingue nel sistema educativo provinciale, che sono stati implementati anche nel corrente anno scolastico. In particolare, il progetto scuola bilingue del IC Trento 2 si realizza anche grazie alla presenza di docenti austriaci sulla base di uno specifico protocollo di intesa.