Paxlovid, la pillola anti-covid da oggi disponibile nelle farmacie

Da oggi, via libera alla distribuzione in circa 19 mila farmacie presenti sul territorio, dell’antivirale in pillola contro il covid 19, Paxlovid. La novità è stata introdotta dalla circolare dell’Agenzia Italiana del Farmaco e pubblicata in Gazzetta Ufficiale che permetterà di rendere questa terapia più accessibile, grazie alla capillarità delle farmacie.

Se fino ad ora, il farmaco era prescrivibile solo da parte dei centri covid per il trattamento della malattia nei soggetti a rischio e non ospedalizzati, da oggi può essere prescritto anche dal medico di medicina generale.

La distribuzione ai consumatori avverrà gratuitamente, dietro presentazione della ricetta del medico di famiglia su ricetta elettronica e previa compilazione del piano terapeutico Aifa. Con questa mossa, le farmacie saranno quindi pronte ad assumere un ruolo decisivo per la gestione della pandemia sul territorio, rendendo accessibili le cure sia nelle grandi città, ma anche nei borghi più piccoli.

