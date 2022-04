Paccher: «Presto in Trentino Alto Adige un Osservatorio sul contrasto alla criminalità organizzata»

“Siamo pronti per fare partire questo nuovo, importante organismo”.

Nel corso della conferenza plenaria delle assemblee legislative che si è svolta ieri a Roma il vice presidente del consiglio regionale Roberto Paccher ha informato i colleghi che nel prossimo mese di giugno si terrà a Trento l’audizione della Commissione sul contrasto della criminalità organizzata e promozione della legalità, presieduta da Carmine Cicala.

“La volontà è quella di istituire presso la nostra regione un Osservatorio ad hoc per il monitoraggio delle eventuali attività criminose presenti sul nostro territorio. L’iter per farlo partire è già in fase avanzata e con l’audizione a Trento verrà messo l’ultimo tassello dal punto di vista legislativo per dare il via all’attività. Toccherà poi all’aula consiliare dire l’ultima parola” – ha concluso Paccher.

Trento nell’indice della criminalità pubblicato dal Sole24ore nel 2020 è al 97° posto con 11.425 ogni anno. (oltre 3 al giorno). Bolzano invece è al 75°, quindi risulta essere di gran lunga più pericolosa di Trento.

Tutto sommato Trento quindi appare molto meno pericolosa di altre città. Ma attenzione perché Trento nella «categoria» sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile risulta essere al 17° su 106 provincie.

In questo caso suona un campanello di allarme. Secondo il report del sole24ore nelle violenze sessuali siamo al 34°. Nella nostra provincia deve essere alzata la soglia di attenzione anche sui tentati omicidi, sui furti, le rapine, lo spaccio, e soprattutto sul riciclaggio dove siamo al 16° su 106 provincie.

