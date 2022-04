Oggi la Giunta provinciale al Museo degli usi e costumi di San Michele all’Adige

Riunione della Giunta provinciale al Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all’Adige, dove il presidente e gli assessori, assieme ad altri rappresentanti istituzionali, accolti dal presidente Ezio Amistadi, questa mattina hanno incontrato i vertici del museo.

Con l’occasione hanno potuto ammirare il chiostro dell’antico convento agostiniano e ascoltato il percorso sonoro “I suoni di Vaia” in via di allestimento, che sarà inaugurato giovedì 28 aprile alle ore 18.00.

Il presidente della Provincia ha sottolineato l’apprezzamento di tutto l’esecutivo per il percorso sonoro, che attraverso i rumori della tempesta ne sa rendere in modo emozionale la violenza. Per chi ha vissuto Vaia e le sue devastazioni non possono che tornare alla mente quei terribili giorni.

Anche il sindaco del Comune di San Michele all’Adige ha portato un saluto al termine della riunione e ringraziato il presidente del museo per aver ospitato la Giunta all’interno della struttura.

Una presenza significativa nella fase in cui il museo ha subito modifiche organizzative, che mostra la vicinanza della Provincia ad una struttura che necessita di una nuova ripartenza e l’intento di valorizzare il territorio attraverso le realtà di primordine che vi operano.

In proposito l’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti ha sottolineato che dal rinnovato spirito delle istituzioni verso questo ente può trarre beneficio non solo San Michele, ma tutto il Trentino, dato l’importante rilancio che il Museo necessitava e la nomina del nuovo direttore va in questo senso.

