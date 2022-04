In Trentino dall’inizio della guerra sono arrivati 2000 profughi: ora sorge il problema alloggi

La guerra in Ucraina imperversa ormai da due mesi e non accenna ad interrompersi. Nei primi venti giorni di conflitto erano arrivate in regione 1500 persone e si trattava per lo più di donne e bambini.

Per un mese poi, ne sono arrivati 650 e quasi altri cento negli ultimi giorni. Il problema principale ora riguarda le abitazioni. Inizialmente infatti erano stati tantissimi i trentini a mettere a disposizione le loro case ma ora naturalmente sono sempre meno.

Preoccupa infatti il tema delle abitazioni per i profughi. Erano tantissimi coloro i quali credevano di poter tornare a casa solamente dopo pochi mesi.

Pubblicità Pubblicità

Inizialmente si pensava che dopo la “festa della vittoria” russa del 9 maggio quasi tutti sarebbero potuti tornare in patria. Ora non sembra più esserci questa speranza.

Il problema delle abitazioni si fa quindi sentire. Sono per esempio in molti coloro i quali avevano messo a disposizione gli alloggi estivi ma che entro giugno devono liberare per far arrivare i turisti.

Attualmente, secondo Cinformi, sono 470 le persone ospitate nelle strutture mentre 1600 sono autonomi o ospitati da privati.Per ora, i profughi che devono lasciare gli appartamenti dei privati, vengono man a mano sistemati nelle strutture.

Pubblicità Pubblicità



130 sono i posti forniti dalle parrocchie e arcidiocesi mentre 100 posti sono stati recuperati dalla federazione e dalle cooperative.

Fortunatamente la generosità trentina non è venuta meno e il problema ora riguarda solamente che le persone devono rimanere più a lungo sul posto.

I bambini già integrati nelle scuole sono 370 e l’accoglienza ha degli esiti positivi. Per quanto riguarda i ragazzi di medie e superiori, ci sono dei laboratori portati avanti da una rete tra famiglie e scuola che li stanno aiutando.

Per quanto riguarda gli adulti, essi potranno fare richiesta di lavoro anche senza permesso di soggiorno dopo aver presentato la ricevuta di aver fatto richiesta in questura .

Non si sa ancora nulla per quanto riguarda gli aiuti del governo che per ora non sono ancora arrivati.