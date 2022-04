Il “Palio di San Giorgio” a Dardine e “Le trei sorele svampide” a Vigo di Ton: doppio appuntamento per il Gruppo Arzberg Valle di Non

Doppio appuntamento nel finesettimana per il Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non.

Domani sera, sabato 23 aprile alle 20.45, la sezione teatro porterà in scena la commedia brillante “Le trei sorele svampide” al teatro di Vigo di Ton.

L’evento nasce in collaborazione con il Comune di Vigo di Ton e a presentare la serata sarà il presidente dell’associazione Mirko Ceccato.

Domenica 24 aprile, invece, si terrà a Dardine il “Palio di San Giorgio”, giunto alla nona edizione. La disfida arcieristica si svolgerà in costume medioevale e si distribuirà in ben 22 piazzole sparse tra i meleti in fiore, dove saranno presenti sagole e paglioni.

I partecipanti, provenienti da tutta Italia, dovranno dimostrare la loro abilità nel campo della guerra e della caccia. Potranno partecipare tre tipologie di arco: storico, tradizionale e foggia storica. Dovrà essere rispettato scrupolosamente il regolamento medioevale.

Tutti i partecipanti saranno tenuti a indossare il costume storico e lo stesso dovranno fare gli accompagnatori che vorranno avvicinarsi alle piazzole di tiro e partecipare ai ristori. Alla fine del percorso tutti i partecipanti si sfideranno per conquistare l’ambito trofeo “Palio di San Giorgio”.

