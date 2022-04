Guerra ucraina, Biden rassicura Kiev e promette altri 800 milioni di aiuti militari

“Siamo in un momento critico in cui è necessario decidere la nuova fase della guerra. Gli Stati Uniti insieme agli alleati e ai partner si sta muovendo il più velocemente possibile per continuare a fornire all’Ucraina le forze di cui ha bisogno”.

Queste sono le parole di Joe Biden appoggia ulteriormente l’Ucraina nella battaglia, soprattutto per evitare che i russi conquistino altre regioni del Paese.

Il Presidente americano decide così, di raddoppiare quanto già promesso, con altri 800 milioni di aiuti militari che porterebbero l’impegno americano per Kiev alla cifra totale di 3 miliardi e 400 milioni di dollari.

Pubblicità Pubblicità

In Ucraina arriverà quindi, un nuovo pacchetto americano di artiglieria pesante e armi che l’industria americana avrebbe sviluppato in base alle necessità della guerra in corso e poi sistemi anticarro, elicotteri e armi antimissile.

Non solo armi, ma anche 500 milioni da destinare al Governo di Kiev come aiuto all’economia, porte aperte ai rifugiati ucraini a cui verranno semplificate le procedure di accoglienza e l’ennesimo divieto per Mosca, ovvero quello di attraccare navi russe nei porti americani.

In risposta a questo nuovo pacchetto, arrivano le parole del Presidente Zelensky che prima accusa Putin di aver rifiutato una tregua durante la Pasqua ortodossa e poi ringrazia Biden: “Sono grato per questo aiuto necessario ora più che mai che ci porta più vicini a ristabilire la pace in Ucraina”.

Pubblicità Pubblicità