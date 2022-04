Dopo il furto in profumeria fugge aggredendo la polizia locale. Arrestato pluripregiudicato tunisino

Mercoledì 20 aprile 2022 personale del Nucleo Investigativo della polizia locale di Trento in collaborazione con militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Trento hanno arrestato un cittadino straniero nel centro storico di Trento.

A far scattare l’allarme una richiesta di aiuto da parte di un negoziante di una profumeria, vittima di un tentativo di furto da parte di uno straniero.

Arrivati prontamente sul posto il personale di polizia individuava il responsabile mentre cercava di allontanarsi dal luogo del crimine. Alla richiesta di fermarsi per essere identificato, il soggetto aggrediva gli agenti dandosi alla fuga.

Pubblicità Pubblicità

Anche se lievemente feriti nel corso della colluttazione, il personale del Nucleo Investigativo iniziava una perlustrazione prima della zona del centro storico e quindi delle aree limitrofe fornendo alle altre Forze dell’Ordine capillarmente presenti sul territorio la descrizione del fuggitivo.

I componenti della pattuglia in abiti borghesi intercettavano il soggetto mentre percorreva la ciclabile che dalla città porta alle Albere.

A supporto del personale della polizia locale giungeva rapidamente sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.

Pubblicità Pubblicità



Il soggetto veniva quindi fermato e accompagnato in caserma per essere identificato. Qui, sottoposto a rilievi comparativi delle impronte digitali, veniva riconosciuto come persona colpita da un ordine di cattura emesso dall’Autorità Giudiziaria minorile di Trento. Veniva quindi arrestato ed associato al carcere di Trento.

Uno degli agenti della polizia locale doveva ricorrere alle cure del pronto soccorso di Trento dove gli venivano diagnosticate ferite guaribili in sette giorni.

Il soggetto resosi responsabile dei fatti, un pluripregiudicato di origini tunisine, dovrà rispondere dei reati di tentato furto, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Importante la sinergia che si sta consolidando tra le Forze dell’Ordine operanti sul territorio cittadino ed i commercianti vere e proprie “sentinelle di legalità”.