Dalla provincia 2,2 milioni di euro per iniziative e manifestazioni turistiche. 405 mila euro per le pro loco

Due milioni 235mila euro è il valore del contributo concesso dalla Provincia autonoma di Trento a favore di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza per la valorizzazione turistica del nostro territorio.

Lo ha deciso oggi la Giunta, su proposta dell’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni alla luce del grande valore attrattivo rappresentato dalle iniziative promosse nelle valli e nei centri più popolosi. Le risorse sono destinate al finanziamento sia delle domande di contributo per manifestazioni turistiche pervenute entro il 31 ottobre 2021 (1.280.486,40 euro) sia per quelle per il secondo semestre (252.363,60 euro) e per le iniziative di rilevanza eccezionale (702.150 euro) che saranno realizzate nel corso del 2022.

Per quanto riguarda queste ultime, si tratta nello specifico delle Giornate del turismo montano; Xterra World championship lake – Molveno Trentino Italy; Campionato mondiale di pesca con la mosca; Rock master; Autumnus città di Trento – I frutti della terra; Audi Fis ski world cup; VIII Dolomitica Brenta bike world masters championship. Sempre nella seduta odierna, l’esecutivo ha definito il finanziamento delle attività della Federazione trentina Pro Loco, per un totale complessivo di 405mila euro.

