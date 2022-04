Contributi alle famiglie di Mezzocorona per la partecipazione dei figli alle colonie estive

Il Comune di Mezzocorona ha approvato i criteri per l’assegnazione dei contributi alle famiglie per la fruizione del servizio di colonie estive diurne.

Il contributo (non cumulabile con altre contribuzioni pubbliche o private) sarà assegnato a parziale copertura dei costi di iscrizione a carico delle famiglie per la partecipazione alle proposte di attività estive educative, ludico-ricreative e di socializzazione, che saranno realizzate dagli enti gestori sul territorio regionale.

I beneficiari saranno i nuclei familiari residenti nella borgata rotaliana (per la residenza si fa riferimento ad almeno un genitore del minore) con figli di età compresa tra 3 e 14 anni, ovvero dalla scuola materna alla terza media.

Nel caso in cui le richieste di contributo superino gli stanziamenti previsti a bilancio, le domande saranno soddisfatte secondo alcune priorità: la presenza di figli con handicap certificato, genitori entrambi lavoratori, ordine cronologico di presentazione della domanda, stabilito dal protocollo del Comune.

Il servizio di colonia estiva diurna può essere usufruito durante i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre (fino all’inizio dell’anno scolastico 2022/2023).

Il Comune interverrà con un contributo per un massimo di 6 settimane a figlio di fruizione del servizio educativo estivo.

Per la liquidazione del contributo è necessario presentare apposita domanda, tramite modello predisposto dagli uffici comunali e disponibile sul sito www.comune.mezzocorona.tn.it, con allegata regolare documentazione di spesa comprovante la fruizione del servizio educativo estivo fruito.

L’ammontare del contributo sarà così costituito: per il primo figlio, il contributo coprirà il 38% del costo del servizio fruito, fino a un massimo di 110 euro settimanali e per un massimo di 6 settimane; dal secondo figlio e oltre il contributo coprirà il 43% del costo del servizio fruito, fino a un massimo di 130 euro settimanali e per un massimo di 6 settimane.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito comunale www.comune.mezzocorona.tn.it