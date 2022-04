Baselga di Piné, inaugurata la strada del Castelet per l’accesso all’area estrattiva di San Mauro

Un momento ufficiale che segna la fine di una storia lunga oltre vent’anni per l’altopiano di Piné. Alla presenza dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro e dell’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, assieme agli amministratori locali del pinetano, si è svolto ieri pomeriggio un ideale taglio del nastro per la cosiddetta “pista del Castelet”, la strada di collegamento diretto tra l’area estrattiva e la SP 71 che consente di eliminare il traffico pesante dall’abitato di San Mauro.

Un’opera attesa, come è stato sottolineato, già previsto dal piano per l’attività estrattiva del 1997 e che, per svariati motivi, non si era riusciti a completare nel corso degli anni.

Ora finalmente è divenuta realtà, con la consegna alla comunità avvenuta da parte del Comune di Baselga di Piné. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno condiviso del territorio e delle istituzioni per sbloccare e ultimare i lavori.

Per questo nell’occasione pubblica sono stati ringraziati oltre ai sindaci dei Comuni di Baselga di Pinè e di Bedollo e alle Asuc interessate anche l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro e l’assessorato di riferimento, che hanno seguito da vicino la situazione, attivandosi, dando un contributo tecnico per favorire il superamento dell’impasse.

Un grazie è stato rivolto anche all’assessore all’artigianato che ha fornito il suo contributo per il raggiungimento di una soluzione nell’interesse dei cittadini e delle attività economiche.

Come ha sottolineato l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, la comunità di San Mauro e il territorio di Piné e dell’Alta Valsugana possono contare su una viabilità finalmente completata, che consente notevoli miglioramento dal punto di vista dell’inquinamento ambientale e acustico e della sicurezza.

Sarà cruciale, ha aggiunto, continuare a lavorare in sinergia tra le istituzioni provinciali, comunali e la comunità, per garantire il futuro dell’attività estrattiva, nell’ottica della sostenibilità e degli interessi della comunità di riferimento, e in generale per lo sviluppo economico del territorio.

Anche da parte dell’assessore provinciale all’artigianato è stato sottolineato il valore dell’opera per il migliore svolgimento e la prosecuzione di tutte le attività economiche connesse all’attività estrattiva e al riutilizzo dei materiali di lavorazione nell’edilizia e non solo. Con benefici evidenti, legati alla nuova arteria e al riordino della viabilità, per la comunità e per il territorio, migliorando anche la potenzialità turistica dell’altopiano.

Il completamento della strada era una delle condizioni poste per garantire il futuro dell’attività di coltivazione delle cave, visto che le concessioni scadranno definitivamente nel prossimo novembre.

Con l’auspicio, anche del comune di Baselga di Pinè, affinché lo stesso spirito di unità visto per la strada del Castelet si possa manifestare anche per il futuro dell’attività estrattiva. La stessa amministrazione comunale, è stato sottolineato, ha attivato un confronto ad ampio raggio per arrivare ad una soluzione condivisa e, soprattutto, utile alla comunità.