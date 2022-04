Al Lorenzo Guetti di Tione i corsi di storia e filosofia

Da molti anni l’Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti di Tione propone dei corsi serali EDA o Educazione Permanente degli Adulti.

Queste iniziative culturali consentono a uomini e donne che hanno ormai terminato il loro percorso di studi di avvicinarsi ad ambiti, quali ad esempio l’informatica, una lingua straniera, la psicologia, che desiderano conoscere e approfondire. La formazione è qui intesa come un percorso di crescita continua.

Il percorso di storia e filosofia previsto per quest’anno è dedicato alla scoperta delle società matriarcali del passato e al culto delle Grandi Madri. Le statuine neolitiche e paleolitiche delle Grandi Madri, con le loro forme generose, sono ormai divenute figure iconiche del nostro passato più remoto.

La Venere di Willendorf in particolare, uno dei reperti più famosi della preistoria, è spesso sulle pagine dei giornali trentini da quando, un mese fa, un team di studiosi dell’Università di Vienna ha scoperto che è stata realizzata con pietra proveniente da Sega di Ala.

“C’era una volta il matriarcato” è un percorso affascinante, ciò che lo contraddistingue è che viaggiare così lontano nella nostra storia è l’unico modo per comprendere le cause profonde di molte cose che succedono nel presente.

Matriarcato e patriarcato sono infatti due modi in cui la società si struttura condizionandone ogni aspetto: la concezione del genere, gli orientamenti sessuali, la nascita e la morte, il valore attribuito alla verginità, il parto, il ruolo del padre, la teologia, l’economia, il rapporto con la natura e molto altro ancora. La docente è Simona Scalfi, filosofa antispecista e specialista in questione di genere, che da 15 anni propone corsi per adulti presso le UTETD trentine e i centri EDA.

