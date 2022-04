A Cles la comunicazione aumentativa favorisce l’accoglienza e l’inclusione dei profughi ucraini

È una bella e lodevole iniziativa quella messa in campo dalla Cooperativa sociale Gsh e dalla biblioteca comunale di Cles, che in considerazione dell’emergenza in corso e dell’accoglienza delle persone provenienti dall’Ucraina, hanno raccolto e mettono a disposizione risorse in simboli della Comunicazione Aumentativa per facilitare il dialogo.

Lo scopo è quello di aiutare le persone che hanno necessità di comunicare ma non conoscono l’italiano, o hanno difficoltà che ostacolano l’espressione o la comprensione della nostra lingua a livello base, in particolare in presenza di bambini con bisogni comunicativi complessi.

Le risorse, costituite da schede in simboli della CAA, hanno scritte in ucraino e italiano, affiancate ad immagini grafiche che ne esplicano il significato.

Il materiale è disponibile alla Cooperativa sociale Gsh, servizio di Consulenza ComuniCAA, e in biblioteca a Cles.

Il materiale verrà periodicamente aggiornato. Per maggiori informazioni è possibile contattare: Venera Russo, responsabile Centro consulenza ComuniCAA, servizio di Gsh – Tel. 0463.424634 o la biblioteca di Cles – Tel. 0463.422006 – E-mail: biblioteca@comune.cles.tn.it

