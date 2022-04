64° Trofeo della Vittoria: cambia la viabilità a Trento e Villazzano

Attenzione alle modifiche della viabilità lunedì 26 aprile per permettere lo svolgimento della gara ciclistica 64° Trofeo della Vittoria.

Per permettere lo svolgimento della gara ciclistica 64° Trofeo della Vittoria nella giornata di lunedì 25 aprile è istituito: a Villazzano, in Via Valnigra: divieto di sosta e fermata dalle 11 alle 18 nei piazzali adibiti a parcheggio posti di fronte al Centro Sportivo Don Onorio Spada.

A Trento invece la sospensione momentanea della circolazione durante il transito dei concorrenti, dalle 15.15 alle 17, su via Valnigra, via Tambosi, via Galassa, via de Riccabona, via E. Conci, via Edmund Mach, via Menguzzato, rotatoria altezza Mc Donald’s, via di S. Vincenzo, via Nazionale.

